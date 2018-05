Humberto de la Calle también votará en blanco en segunda vuelta

31 de mayo 2018 , 11:20 a.m.

Lo que "dicta la conciencia" de Humberto de la Calle para la segunda vuelta presidencial es votar en blanco.



Así lo anunció este jueves a través de Twitter, red en la que publicó un comunicado en el que se aparta de la decisión del Partido Liberal, encabezado por César Gaviria, de sumarse a la candidatura de Iván Duque.

Me preguntan hoy, después del respaldo del director del @PartidoLiberal a la candidatura de @IvanDuque, si voy a acompañar esa decisión. Mi respuesta es No, en mi caso votaré en blanco. Es lo que dicta mi conciencia. pic.twitter.com/zaC0RKfBft — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 31 de mayo de 2018

"Mi respuesta es no. En mi caso, votaré en blanco. Es lo que dicta mi conciencia", escribió De la Calle.



Reiteró que, para él, las dos opciones que quedan (Iván Duque y Gustavo Petro) no le parecen optimas y que su propósito no es dar recomendaciones.



"Votar en blanco es simplemente una decisión coherente con mis afirmaciones anteriores", agregó.



Sobre la determinación que tomó el liberalismo, de adherirse a Duque, señaló: "Siempre sostuve que las posturas del Centro Democrático frente a la paz eran incompatibles con mis ideas".



De la Calle se une así a Sergio Fajardo, otro excandidato presidencial que hizo público su voto en blanco.



