De la Calle revela las propuestas de su programa para la Presidencia

Con énfasis en políticas sociales para el posconflicto, Humberto de la Calle presentó este lunes la propuesta programática con la que buscará la Presidencia de la República en las próximas elecciones. El candidato del Partido Liberal bautizó su plan como 'La paz en marcha', con lo que deja claro que esta será su principal apuesta en la carrera por la jefatura del Estado.

El candidato dio a conocer un paquete de 15 propuestas para construir "un país donde quepamos todos", como reza el eslogan con el que ha promocionado su candidatura.



La primera de estas es crear entre 500 mil y un millón de empleos en los primeros años de Gobierno.



De la Calle dice que destinará el 1 por ciento del PIB del país para que todos los jóvenes, al terminar secundaria, presten un servicio social obligatorio en el que "se vuelquen a ayudar a los pobres, a los necesitados".



Otra propuesta que apunta también a los jóvenes recién graduados es crear programas "post-secundaria" en colegios públicos y privados con énfasis en competencias para el trabajo y capacitación técnica en oficios. A esto, le suma la creación de programas de empleo para jóvenes desempleados y personas mayores de 55, con el apoyo de las administraciones locales y regionales.

Hoy, en el lanzamiento de nuestra agenda programática, traigo el mensaje de la inconformidad pero también el mensaje de la esperanza. Hoy vengo a decirles que juntos construiremos #UnPaísDondeQuepamosTodos. Y para esto debemos poner #LaPazEnMarcha. pic.twitter.com/KHObEixBPe — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 15 de enero de 2018

En materia de salud, De la Calle propone que los gerentes y directivos de las IPS públicas sean escogidos por meritocracia para quitarlas "de las manos de los políticos locales". Además, asegura que pondrá "en cintura" a los evasores de impuestos que no aportan al sistema de salud.



En lo que tiene que ver con la economía, propone beneficios especiales para quienes inviertan en las zonas más afectadas por el conflicto armado, con el objetivo de generar empleo y empresa. Además, asegura que hará una "gran inversión" en megaproyectos estratégicos a los que se pueda sumar el sector privado en sectores industriales, agrícolas y de tecnología.



La campaña de Humberto de la Calle también dice que no tendrá complacencia con los criminales y que buscará trabajar con la Rama Judicial para depurarla, darle más herramientas, modernizarla y agilizarla. Además, se opone a la casa por cárcel para quienes sean condenados por corrupción. "Que paguen como los ladrones que son, y que reciban la sanción social que corresponde", asegura. Agrega que dará ejemplo de integridad desde los nombramientos del alto Gobierno.



Finalmente, propone frenar la "feria de concesiones mineras" y castigar la actividad extractiva "que no sea responsable con el ambiente o las comunidades". Además, se compromete a defender la biodiversidad del país.

Uno de los principales haberes de De la Calle –además de ser uno de los forjadores de la Constitución de 1991 y haber sido Vicepresidente– es haberse desempeñado como jefe del equipo negociador del Gobierno que alcanzó el fin del conflicto con la guerrilla de las Farc, en La Habana, lo cual llevó a desarmar a ese grupo ilegal.



Aunque en las últimas semanas se habló de posibles alianzas de De la Calle con los candidatos presidenciales Clara López, Gustavo Petro y Carlos Caicedo, el mismo De la Calle decidió marginarse de ese proyecto y ha intentado unirse, en cambio, a Sergio Fajardo, aspirante de Coalición Colombia.



No obstante, Fajardo ha manifestado su negativa a unirse al candidato del liberalismo, por lo cual lo más seguro es que De la Calle transite su camino hacia la Casa de Nariño en solitario.



Los principales apoyos a su candidatura provendrían de las mayorías del liberalismo, el cual se la ha jugado a fondo con el proceso de paz y espera que la defensa del acuerdo se imponga por encima de los enemigos de lo pactado.



