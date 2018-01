Humberto de la Calle no acepta coalición con Petro y Clara

Humberto de la Calle declinó este sábado la invitación de Clara López y Gustavo Petro para ir a una consulta interpartidista en busca de un candidato presidencial de las izquierdas.

De la Calle hizo el anuncio en una declaración pública. Esto fue lo que dijo el candidato 'rojo':



Reafirmo declinación a la amable invitación de los doctores Clara López, Carlos Caicedo y Gustavo Petro



Como ciudadano, como jefe de la delegación en el proceso de paz y como candidato presidencial, manifiesto mi agradecimiento a Clara López, Gustavo Petro y Carlos Caicedo por su apoyo constante y decidido al acuerdo que puso fin al conflicto con la guerrilla de las Farc y al desarrollo genuino del mismo. Ese es un punto en el que coincidimos pese a diferencias ideológicas importantes sobre diversos aspectos de la vida nacional.



En ese terreno de coincidencia, he expuesto y sigo pensando que es necesaria una amplia coalición con todos los partidarios del SÍ en el reciente Plebiscito._



Una consulta popular el 11 de marzo, fecha de las elecciones de Congreso, en vez de favorecer ese propósito, lo entorpece.



Por esa razón reitero, como lo dije en reciente columna periodística, que he decidido declinar la invitación que se me ha formulado para someter mi nombre a esa consulta.



Seguimos apoyando el proceso y alentando una política de transformación de la sociedad colombiana para lo cual dejaremos abierta la puerta después de las elecciones de marzo para continuar buscando coincidencias que impulsen ese propósito superior.



