‘Quiero coalición por la paz que gane en primera vuelta’: De la Calle

Finalmente Humberto de la Calle dijo “no” a la reiterada solicitud de varios sectores de izquierda que le pedían, desde hace varios meses, participar en una consulta interpartidista para escoger un candidato presidencial que defienda, como bandera principal de campaña, la implementación del acuerdo con las Farc.

Los candidatos tienen plazo hasta las 6 de la tarde de este lunes para aceptar o rehusar su participación en esa cita con las urnas, y De la Calle dijo este sábado que no irá.



El candidato presidencial por el Partido Liberal le reveló a EL TIEMPO su nueva estrategia: va a esperar los resultados de las elecciones legislativas de este 11 de marzo para intentar, ahí sí, con los sectores que estén interesados, ir en coalición a la primera vuelta presidencial.



¿Por qué tomó la decisión de no ir a una consulta con Clara López, Gustavo Petro y Carlos Caicedo?



La razón es la misma que aduje en una columna publicada en EL TIEMPO, según la cual lo conveniente es una coalición enorme a la que podamos concurrir quienes apoyamos el Sí y los que queremos que ese acuerdo se implemente de manera genuina.



Mi preocupación es que una consulta sectorial, en vez de favorecer ese propósito, pueda terminar destruyéndolo. Entonces he tomado esa determinación, con el ánimo de dejar abierta la puerta después del 11 de marzo.

¿A qué se refiere exactamente?



Me refiero a que las elecciones de marzo pueden generar un panorama político que lleve al agrupamiento de distintas fuerzas alrededor de esa nueva realidad. Ese es un punto importante, porque también quiero reiterar que el núcleo que uniría a esa coalición enorme es, fundamentalmente, el apoyo al proceso de paz. En el campo ideológico tenemos distintas visiones. Por eso siempre he pensado que la manera de unir esas fuerzas es limitándonos a un impulso a la implementación de los acuerdos de paz.

¿Cómo se imagina esa alianza?



El 12 de marzo haremos todos los colombianos una evaluación de las realidades políticas, y allí podría suceder que algunas personas quieran buscar alianzas. Yo sigo confiado en que el Partido Liberal está llevando adelante unas banderas importantes. Confío en que vamos a salir adelante. En mi caso, pienso que estaremos en una segunda vuelta. Por eso no desistimos de que esa coalición alrededor de la paz pueda triunfar en primera vuelta.



Usted ha sido reiterativo en buscar coincidencias con Sergio Fajardo, pero él ha dicho que no. ¿Sigue buscando esa posibilidad?



En un foro en el que estuvimos juntos, Sergio Fajardo manifestó que él primero quería fortalecer su coalición en marzo. No sé cómo interpretar eso. Pero lo que sí quiero reiterar es que la coyuntura del 2018 está por encima de los egos y de los intereses personales. Es importante garantizar que el país no desvíe su curso. Hay que generar un espacio de reflexión el 12 de marzo.



¿No existe el riesgo de que, si los sectores que apoyaron el acuerdo de paz se fragmentan, ustedes le estén dando espacio a un triunfo de aquellos a los que no les gusta el proceso de paz?



El riesgo existe, y esa es la razón de mi insistencia. Lo que tenemos que hacer es trabajar duro, poner nuestras ideas de carácter social, obtener un buen resultado el 11 de marzo y luego buscar unir fuerzas. Por ahora seguiré en una campaña con el mayor entusiasmo.



¿La fragmentación que ha tenido el liberalismo no muestra un partido con dificultades para liderar?



Estoy notando un entusiasmo creciente en el seno del Partido Liberal. Es cierto que algunas personas se han retirado, pero más allá de eso me parece que la plataforma que he presentado está recibiendo un gran apoyo. Siento que estamos llegando al corazón de muchos colombianos.



¿No siente que las acciones violentas del Eln ponen un peso muy grande sobre el tema de la paz, que usted tiene que cargar?



Esa sería una especie de lógica inversa. Sería absurdo decir que, como el Eln sigue atacando, lo que tenemos que hacer es volver trizas el acuerdo con las Farc.



Alguien podría pensar que la violencia del Eln desprestigia la bandera de la paz… Su bandera política...



Eso equivaldría a que la persona que va nadando, para tratar de pasar un río, llegue a la línea media y luego se devuelva. Justamente, lo que no podemos hacer es desistir, lo que hay que hacer es continuar llevando el mensaje al Eln de que hay que redondear la faena y enfrentar a las bandas criminales. Pero el camino no puede ser devolvernos.



¿Mantendrá la postura, después del 11 de marzo, de negarse a una alianza con los sectores de Álvaro Uribe y Germán Vargas?



Se mantiene. Yo estoy obrando en todo esto con absoluta coherencia.



Si después del 11 de marzo se generan las condiciones para que usted acoja al candidato de la Farc, ¿se podría dar esa alianza?



Categóricamente, no. Concibo una alianza con los sectores democráticos que apoyaron el acuerdo de paz el 2 de octubre (del 2016). La Farc tiene una ideología tan distante y en ocasiones actúa de una forma tan desafiante que me parece que lo que hay que darle es garantías y un proceso de acoplamiento al ejercicio de la democracia.

