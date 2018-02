De la Calle dice que Externado le prohibió encuentro con estudiantes

07 de febrero 2018 , 10:26 a.m.

El Partido Liberal manifestó que la Universidad Externado de Colombia le prohibió a Humberto de la Calle, candidato a la presidencia por esta colectividad, que adelantara un encuentro con los estudiantes de esa institución.

Según el comunicado de la colectividad a través de Twitter, De la Calle se reuniría con los estudiantes de esa institución como lo viene haciendo en otras universidades.

Humberto de la Calle también se manifestó ante la prohibición que realizó Juan Carlos Henao, rector de la institución, y lo invitó a un encuentro en esa universidad este miércoles a las 12:30 p .m., “para conversar con los estudiantes sobre Colombia”, señaló.



“Juan Carlos, tus estudiantes me invitaron a ir a la universidad a un sitio público. Esto ha ocurrido en la Javeriana, en la Nacional, en la de Antioquia, en la Sergio Arboleda. Yo, realmente, estoy desconcertado, me parece que tu universidad, que es la cuna de la libertad, debería propiciar esto porque es una invitación estudiantil, no un acto de proselitismo por intención mía”, añadió de la Calle.

Estimado y libertario amigo, Juan Carlos Henao: no puedo aceptar tu prohibición para tomarme un café en @UExternado. Por eso te tengo una contrapropuesta: te invito al Oma de la universidad, a las 12:30, donde conversaremos con tus estudiantes sobre Colombia. pic.twitter.com/Szy2hnRNyY — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 7 de febrero de 2018

Se conoció que este encuentro fue organizado por los propios estudiantes y que la universidad no tiene nada que ver con la invitación y desarrollo del mismo.



Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial por parte del rector Henao a través de la Universidad Externado.



De la Calle, en entrevista con la W, agregó que Henao le manifestó que la decisión hace parte del consejo directivo, pues se va a regular la presencia de candidaturas presidenciales dentro de la universidad y se realizarán a través de foros.



Pese a esta normativa, De la Calle añadió que llevará a cabo la cita con los estudiantes y, si no se le permite su ingreso, realizará el encuentro a las afueras de la institución.



