‘No tengo ningún compromiso’ con el Gobierno: De la Calle

Alejar a Colombia de quienes quieren “hacer trizas” o “modificar sustancialmente” el acuerdo de paz es una de las principales obsesiones del candidato presidencial del liberalismo, Humberto de la Calle.

El exjefe del equipo negociador de paz, quien inscribe este jueves su aspiración presidencial, habló con EL TIEMPO.



Usted hablaba de romper con la ‘mermelada’, ¿cómo lo haría?



Este es un tema que viene de antes y por eso no hay que personalizarlo. La mata de la corrupción está en el sistema político, el cual llega a la cúspide generando una relación muy nociva entre Congreso y Gobierno y allí es donde hay que trabajar. Quiero reiterar mi respeto al Congreso, en un marco de separación de poderes. Con todo derecho los congresistas pueden influir en la toma de decisiones a nombre de sus regiones, pero lo haremos de manera clara, transparente. En mi caso personal, ni ejerceré presión indebida sobre el Congreso ni aceptaré las solicitudes de la llamada ‘mermelada’.

Pero el término ‘mermelada’ ha sido acuñado para el actual Gobierno, del que usted es aliado…



En mi caso personal no tengo ninguna actividad de tejemaneje político, de utilización de fórmulas clientelistas o adjudicación de contratos. Estuve con este Gobierno a nombre de la sociedad colombiana, en La Habana, buscando finalizar un conflicto. No tengo ningún compromiso más allá.



¿El tema de la paz sí está levantando interés en los ciudadanos?



Me parece que lo que realmente no es oportuno es seguir discutiendo el acuerdo que le puso fin al conflicto. Esas propuestas de volver trizas o modificar sustancialmente el acuerdo están fuera de lugar. Lo que sí es importante es que haber terminado un conflicto con este grupo guerrillero, y ojalá terminar de redondear la paz completa, lo que genera es oportunidades.

¿Cree que la implementación del acuerdo está enredada?



Es lamentable. Ha habido todo tipo de fallas, algunas de carácter administrativo. Este Estado colombiano es tan paquidérmico que no ha sido capaz de asumir ese desafío con la eficacia que todos esperábamos. También ha habido problemas nuevos, sorpresivos, de tipo político. Por ejemplo, fuerzas que estuvieron siempre apoyando el acuerdo, como Cambio Radical, entre otras cosas porque contaba con el vicepresidente, nunca objetaron las conversaciones; luego cambian y empiezan las dificultades en el trámite de las normas.



¿Qué tan influyentes van a ser las elecciones legislativas en la primera vuelta presidencial?



Son determinantes porque creo que allí es donde tendremos ocasión de mirar la composición de fuerzas políticas y eso es lo que nos llama a hacer un examen el 12 de marzo.



