¿Qué pasará con el anticipo para campaña que recibió De la Calle?

Humberto de la Calle sacó 399.180 votos durante la jornada electoral de este domingo para la Presidencia. La votación que obtuvo el candidato del Partido Liberal fue de apenas el 2,06% del total.



Como no le alcanzó para pasar el umbral electoral, que es el 4% del total, se empezó a hablar sobre si De la Calle tendría que devolver o no el anticipo de dinero que recibió del Estado para desarrollar su campaña.

Según Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral, De la Calle tendría que devolver los $9.000 millones que se le entregó como anticipo, basándose en la Ley 996 de 2005.



“Esa ley es sobre garantías electorales y en el artículo 11 dice que quienes no hayan tenido votación del 4% en los sufragios, no tienen derecho a la financiación estatal de sus campañas, como tampoco a sus anticipos”, comentó el magistrado en charla con W Radio, al tiempo que afirmó que tampoco se haría reposición de votos.



Indagado por otra ley, que daría la posibilidad de no tener que devolver el dinero, Novoa dijo en la emisora: “Hay que evaluar todos los argumentos y el CNE deberá declarar los resultados con base en los escrutinios, que debe adelantar en los próximos días”.

Humberto de la Calle alcanzó el 2 % de los resultados de los comicios a la Presidencia. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

La otra ley de la que se habla es la 1475 del 2011. Puntualmente, el artículo 22 de ésta dice: “Si no se obtuviere derecho a financiación estatal, el beneficiario del anticipo deberá devolverlo en su totalidad dentro de los tres meses siguientes a la declaratoria de la elección, a cuyo vencimiento se hará efectiva la correspondiente póliza o garantía, excepto en el caso de las campañas presidenciales en las que no habrá lugar a la devolución del monto recibido por concepto de anticipo, siempre que hubiere sido gastado de conformidad con la ley”.

Al respecto, EL TIEMPO contactó a la campaña de De la Calle, desde la que manifestaron que esperarán la decisión que toma el CNE sobre el tema.



Agregaron que si la determinación que toma el organismo es el pagó del dinero, ellos se apoyarán en la ley 1475 y demostrarán, con todos los recursos, en que se invirtió el anticipo recibido.

“Dentro del CNE hay algunos magistrados que están interpretando la situación de una manera y otras de otra. Así que esperaremos la decisión y ahí actuaremos”, señalaron.



La decisión del CNE podría conocerse en 2 meses, o antes.



Por otra parte, y preguntado sobre en quién recaería el pago de la deuda, en caso de que esa sea la determinación que tome el CNE, el magistrado Novoa dijo: “El dinero entra a una campaña, pero el candidato es inscrito en representación de un partido político o de un grupo de ciudadanos, consideraría que hay que examinar si le corresponde al propio partido, en este caso el Liberal”.



