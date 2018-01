Se salva la coalición entre Marta L. Ramírez, Ordóñez e Iván Duque

La exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez aceptaron este lunes que irán a una consulta con el uribismo, el 11 de marzo, para escoger un aspirante único a la Presidencia. En la consulta también participará Iván Duque, candidato del Centro Democrático.



Casi de manera simultánea, los dos aspirantes a la Presidencia, que tienen sustentadas sus candidaturas en firmas, confirmaron esa intención.

"He tomado la decisión de participar en la consulta popular para escoger la candidatura de la alianza convocada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Esto es un momento de la historia de Colombia en donde ante cualquier vanidad está Colombia. No podemos tener la irresponsabilidad de dividir el voto", dijo Ramírez.



La participación de Ramírez había estado en duda en las últimas horas luego de que no lograra un acuerdo con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, este domingo, sobre las condiciones en las cuales se realizaría esa votación.



La idea es que los candidatos a la Presidencia que tienen en común la realización de ajustes al acuerdo de paz con las Farc, como es el caso de Iván Duque (Centro Democrático), Marta Lucía Ramírez (Firmes con Marta Lucía) y Alejandro Ordóñez (La Patria de Pie), se unan y logren enviar a la primera vuelta presidencial, el 27 de mayo, una única apuesta.



El senador y expresidente Álvaro Uribe felicitó a los tres precandidatos que pondrán su nombre a consideración de los colombianos el próximo 11 de marzo a través de su cuenta de Twitter.

Felicitaciones doctores



Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez,

Iván Duque.



Gran noticia para nuestra democracia cuyo fortalecimiento es el camino contrario al totalitarismo castro-chavista.



Gracias Expresidente Andrés Pastrana — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 22 de enero de 2018

Duque y Ordóñez, desde la semana pasada, habían mostrado su intención de competir en una consulta para escoger un candidato único, pero el sector de Ramírez, liderado por el expresidente Pastrana, había rechazado la presencia de Ordóñez en esa coalición.



El expresidente Álvaro Uribe, por el contrario, siempre mostró su deseo de que la consulta para escoger candidato único a la Presidencia fuera "incluyente" y que, por lo tanto, estuvieran Duque, Ramírez y Ordóñez. Los tres.



Ramírez anunció que en la tarde de este lunes se reunirá con Ordóñez y con Duque para definir los detalles de esa consulta abierta.



Con el anuncio de Ramírez y la confirmación de Ordóñez de competir en una consulta abierta con Duque se destrabaría, de momento, el panorama para esa coalición de centroderecha.



En la rueda de prensa convocada por Marta Lucía Ramírez, y transmitida por Facebook Live (ver video), la precandidata conservadora dijo que en este momento tienen que "anteponer cualquier interés personal, cualquier ambición, cualquier vanidad. Por encima de todo está Colombia".

Agregó que dividir el voto sería una irresponsabilidad, cuando están de acuerdo en temas como el manejo de la seguridad en el país y la necesidad de fomentar la inversión privada.



Por otro lado, llamó la atención sobre las candidaturas de izquierda que, según ella, podrían llevar al país al populismo, el mismo que, según dijo, empezó la "dictadura" de Venezuela, país que estuvo visitando la semana pasada.



Agradeció a los expresidentes Uribe y Pastrana, especialmente a este último, por liderar la alianza entre su sector del Partido Conservador -al que llamó independiente- y el uribista Centro Democrático.



"Yo no voy a permitir que nada me enganche a las peleas del pasado", aseguró Ramírez, dando fuerza a su propia candidatura de cara a la consulta interpartidista que se viene.



