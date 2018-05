Petro denuncia supuesto fraude electoral para las elecciones

Las denuncias del candidato de izquierdas Gustavo Petro de que se está "cocinando" un fraude electoral en las elecciones del próximo domingo marcaron el último día de la campaña pública de los aspirantes presidenciales colombianos, que cerraron esta etapa con multitudinarios actos en Bogotá y Barranquilla.

La jornada comenzó con las denuncias de Petro, quien antes de viajar a Barranquilla para su último acto público, manifestó que se está fraguando un fraude porque el software que se utilizará en los comicios no ha sido revisado y que la misión que envió la Unión Europea a Colombia no tiene la capacidad para hacerlo.



"Lo que está en cuestión es que el software presente alteraciones de algoritmos que no tienen garantía y pueden generar un fraude masivo", dijo en una rueda de prensa Petro, del movimiento Colombia Humana y segundo en todas las encuestas.

No obstante, la Registraduría, entidad que organiza las elecciones, aseguró este domigno que se encuentra en el país una Misión Electoral de Expertos (EEM, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE) que ha revisado el software de recuento de votos.



Petro aseguró que miembros de su campaña han hablado con "uno de los expertos" de la UE, quien le dijo que "no es posible hacer la auditoría del software" de la Registraduría, por lo que recalcó que "no existe" la misión del bloque comunitario en el país.



Aseguró además que tanto el presidente Juan Manuel Santos como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen "un candidato y es el mismo, (el derechista) Germán Vargas Lleras", vicepresidente entre 2014 y 2017 y aspirante por el Movimiento Mejor Vargas Lleras. Al respecto, el exvicepresidente le pidió a Petro que respete las instituciones electorales del país.



"Le digo al doctor Petro que no se anticipe a su derrota este 27 de mayo, que respete las instituciones. Si tiene queja del software de la Registraduría que pida entonces el de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro si es que desconfía de las instituciones colombianas", afirmó Vargas Lleras en un acto en Medellín.

Si tiene queja del software de la Registraduría que pida entonces el de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro si es que desconfía de las instituciones colombianas

El candidato de derecha, que luego se trasladó a Bogotá para cerrar su campaña en la céntrica Plaza de Bolívar, habló también sobre las elecciones venezolanas. "Maduro se va a quedar en el poder, qué pena con los venezolanos y para Colombia lo peor está por venir", afirmó Vargas Lleras, que sustentó su idea en la migración masiva de ciudadanos del país vecino después de las elecciones de hoy, lo que cree será un "gran desafío" para el sucesor de Santos.



También se manifestó sobre ese tema el uribista Iván Duque, que lidera todas las encuestas de intención de voto, al afirmar que los comicios venezolanos son un "remedo" y fueron organizados por Maduro para "perpetuarse en el poder, acabando con un pueblo que pide con piedad la transición a la democracia".



"Trabajaré con todos los jefes de Estado del continente para que acabe la dictadura en

Venezuela, para que haya elecciones libres y para que brille la Carta Democrática Interamericana", añadió el candidato del partido Centro Democrático en el cierre de su campaña en el Parque El Tunal, en Bogotá. Duque agregó que si gana la Presidencia asumirá el reto de "recuperar la economía colombiana" con una reforma estatal y enfrentando delitos como la corrupción y la evasión de impuestos.

"Nuestro mensaje es de unidad porque no voy a gobernar con espejo retrovisor, quiero hacerlo para que Colombia encuentre el camino de legalidad, emprendimiento y equidad", aseveró.



También cerró en Bogotá su campaña Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, de centroizquierda, quien apeló a la esperanza de poder remontar la tercera plaza que le otorgan las encuestas.



"Vamos subiendo y vamos subiendo muy bien, en este último kilómetro ganamos la etapa. Con los tiempos apretados, multiplicándonos por todos los rincones, con el mismo mensaje de cuidado, de querer cambiar para construir, para avanzar, vamos todos nosotros por todo el territorio", dijo en un recorrido por la Avenida de la Esperanza en Bogotá.



Entre tanto el liberal Humberto de la Calle, exjefe del equipo negociador del Gobierno con las Farc, abogó este domingo por defender la paz que firmaron el ejecutivo y esa guerrilla en noviembre de 2016.



"A pesar de que estamos caminando por ese camino a pasos agigantados, hoy hay quienes quieren dar marcha atrás, quieren volver al pasado y retornar a los pesares de la guerra, el caudillismo, el oportunismo, el odio y la cizaña se quieren tirar la paz", afirmó De La Calle, que celebró un mitin en el Parque de los Periodistas en Bogotá. Tras el cierre de las campañas públicas, la carrera electoral entró en su última semana, en la que los candidatos solo podrán participar en actividades privadas o en debates.

