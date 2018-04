Gremios, preocupados por iniciativa de Petro asociada con expropiación

Diversos gremios del país manifestaron hoy sus reparos a la propuesta de Gustavo Petro de comprar el ingenio azucarero de Incauca, lo cual fue interpretado como una invitación a la expropiación.

La idea de Petro fue asociada de inmediato a lo aplicado por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela, quienes impusieron como políticas pública la expropiación de bienes de producción, para entregarlos a trabajadores, una de las causas de la crisis económica, social y política en ese país.



“Bonito sería el gesto que decidiera, una vez la Colombia Humana sea el nuevo gobierno, que le entregue Incauca al Estado para que el Estado empiece a entregarla al pequeño y mediano productor agrario para producir alimentos e industrializarlos en Colombia”, dijo Petro en su discurso, en Yumbo (Valle del Cauca).



José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), afirmó que “detrás de la expropiación lo que viene es el desestímulo de la inversión. Es el camino que siguió Venezuela y ya sabemos lo que pasó. Pobreza y hambre”.



Además, Lafaurie afirmó que las consecuencias pueden ser peligrosas, porque “empiezan con Incauca y terminan en el Banco de Bogotá”.



Asimismo, otras fuentes gremiales dijeron que lo que plantea el exalcalde de Bogotá puede tener un impacto directo en el empleo formal. Para ellos, solo otorgar tierra a los campesinos no soluciona el problema de inequidad en el campo, sino que podría aumentarlo porque se desincentivaría la producción y por ende, los ingresos.



El candidato Germán Vargas Lleras dijo que esta propuesta es provocadora y que “la Constitución colombiana protege la libre empresa y la propiedad privada. La propuesta está peligrosamente cerca de la expropiación así lo niegue 1 millón de veces”.



Petro se defendió desde Buga, Valle del Cauca, afirmando que lo que plantea no puede llamarse expropiación. “Si hago una solicitud a Ardilla Lulle de compra de Incauca a precio justo, eso no se llama expropiar, se llama comprar y para qué? Para que la tierra fértil del Cauca produzca menos azúcar dañina y etanol y más producción diversa en manos de gente sin tierra. Se llama paz amigos”.



A las críticas también se sumó la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, la exministra Marta Lucía Ramírez, quien señaló: “cuando alguien obliga a otro a "vender" sus tierras, se le llama mafiososo, para o narcoterrorista. Cuando el que obliga a vender es el gobierno, eso se llama expropiación señor Petro”.



Las afirmaciones del exalcalde de Bogotá marcan el inicio del último mes de campaña, en el cual los candidatos comienzan a mostrar sus posiciones más contundentes.



POLÍTICA