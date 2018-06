En marcha la operación para elegir al nuevo presidente de Colombia

Ya todo está listo para que los colombianos elijan al próximo presidente de la República. Así lo confirmaron ayer el Gobierno Nacional y los organismos electorales, que reiteraron que habrá todas las garantías para que los colombianos vayan a las urnas.

Mañana, a partir de las 8 a. m. y hasta las 4 p. m., los ciudadanos podrán ejercer su derecho a votar por la opción de su predilección, bien sea Iván Duque, Gustavo Petro o el voto en blanco.



La Registraduría dispondrá de 96.724 mesas en 11.233 puestos de votación, a los que podrán acudir los 36’227.267 colombianos habilitados para votar.



“Las garantías que se han querido ofrecer han sido las máximas garantías que puede dar un Estado, que puede dar un gobierno, que pueden dar las autoridades electorales”, expresó el presidente Juan Manuel Santos.



De acuerdo con el jefe de Estado, se desplegarán 157.000 hombres de las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional, “habrá cubrimiento en el 100 por ciento de las mesas de votación”.



Con el fin de mantener el orden público durante los comicios, el Ministerio del Interior dispuso que a partir de las 6 de la tarde de hoy y hasta las 6 de la mañana del próximo lunes estará en vigencia la ley seca. Es decir que estará restringida la venta de bebidas embriagantes en el país.

Esto significa que los ciudadanos podrán portar sus teléfonos móviles cuando vayan a votar, pero no podrán usarlos mientras estén sufragando.



La utilización de dispositivos de grabación estará reservada únicamente para los medios de comunicación que se encuentren desarrollando su labor informativa.



En el mismo decreto, el Ejecutivo aseguró que una vez concluyan los comicios “es responsabilidad de la organización electoral garantizar que los testigos ejerzan la vigilancia del proceso a través de las facultades otorgadas en la ley, para ello recibirán copia de las actas de escrutinio y podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video”.

Observadores

De acuerdo con la Registraduría, para esta segunda vuelta se han registrado 108.000 testigos electorales enviados por las campañas que vigilarán la transparencia del proceso. Cabe aclarar que ambos candidatos pueden seguir inscribiendo testigos hasta hoy a las 10 de la mañana.



Como hecho curioso, ambos candidatos aumentaron su número de testigos electorales. En el caso de Petro pasó de 38.914 a 57.245 y en el de Duque la cifra ascendió de 38.882 a 50.862.



Igualmente, la jornada contará con la participación de más de 15.000 funcionarios de los entes de control, 3.524 observadores de la Misión de Observación Electoral colombiana y 191 de organizaciones internacionales.

Frontera

Como es costumbre durante las jornadas electorales, el Gobierno Nacional anunció el cierre de los pasos fronterizos, para evitar cualquier inconveniente en estos comicios.



El cierre se hará en los pasos con Ecuador, Perú y Brasil a partir de hoy. “El cierre de fronteras con Venezuela se inició desde el jueves” a medianoche, reveló el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

El presidente Santos resaltó que esta es la primera vez en que se conocerá el nombre de un nuevo presidente “en un país en paz” y recordó que en la primera vuelta los antiguos jefes de las Farc participaron en la jornada, “cambiaron las balas por votos”.



A este hecho se suma que desde ayer y hasta el próximo martes 19 de junio estará en vigencia el cese unilateral del fuego anunciado por el Eln, con motivo de la segunda vuelta.



La Registraduría reiteró ayer que el único documento que será válido para sufragar mañana es la cédula de ciudadanía, no se admite la contraseña.

Preguntas frecuentes

Si ya fui jurado en las elecciones del 25 de mayo, ¿tengo que hacerlo otra vez en segunda vuelta?



Sí. Según la Registraduría, no se hizo un nuevo sorteo, por lo que se debe prestar el servicio nuevamente.



¿Puedo votar con la contraseña?



No, el único documento válido es la cédula de ciudadanía.



Si las personas ponen una palabra en alguna opción, ¿se cuenta como voto válido?



La ley no define el tipo de marcación. Cuando se escribe dentro del área de marcación y se utilizan letras u otros símbolos se considera como una marcación válida. Lo importante es que la marcación muestre claramente la preferencia del elector, sin que se salga de la casilla habilitada para cada una de las opciones que están en contienda.



¿Dónde sufrago si soy jurado de votación?



Los jurados pueden votar en la misma mesa donde fueron designados para prestar este servicio.



¿Cuándo se posesiona el nuevo presidente?



El próximo 7 de agosto.



¿Los testigos electorales pueden tomar fotos?



Los testigos electorales pueden tomar fotografías de los tres ejemplares del formulario E14, después de que se cierren las votaciones y antes de que sean desprendidos.



