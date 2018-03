'Hay que desnarcotizar agenda con EE. UU.': Iván Duque

De llegar a la presidencia, uno de los principales objetivos de su gobierno será desnarcotizar rápidamente la agenda con Estados Unidos. Ese fue uno de los planteamientos centrales de Iván Duque, candidato a la Casa de Nariño por el partido Centro Democrático, durante un foro organizado por el Diálogo Interamericano en Washington como parte de una corta gira por la capital estadounidense que está haiendo acompañado por Marta Lucía Ramírez, su fórmula para la presidencia.



Durante su intervención el Senador lamentó que la relación bilateral con la administración de Donald Trump este nuevamente dominada por la lucha contra contra las drogas pero atribuyó ese retroceso a las política del actual gobierno colombiano.

"No me gusta que hayamos regresado a una agenda narcotizada cuando veníamos de haber reducido los cultivos a la mitad y teníamos una agenda más amplia. Fue un gran retroceso y tenemos que redefinir esa relación para que incluya no solo el combate contra la criminalidad sino otros aspectos como el incremento de las exportaciones", dijo Duque tras prometer que de ser presidente frenaría el crecimiento de los cultivos en su primer año de gobierno.

En el encuentro el candidato sorprendió al anunciar que de ganar las elecciones acudiría de inmediato a la Corte Penal Internacional (CPI) para elevar una denuncia contra el regimen de Nicolas Maduro en Venezuela.



Si bien la CPI ya inició una investigación preliminar para determinar si el gobierno de ese país es culpable de serias violaciones a los Derechos Humanos, Colombia sería el primer estado firmante del Estatuto de Roma que denuncia a Maduro ante la justicia internacional y le ofrecería peso a la pesquisa que ya se adelanta.



Duque, que llegó a la ciudad este jueves en la madrugada se reunió con la Secretaria de Transporte de EE.UU., Elaine Chao, y con el senador republicano Marco Rubio.



Así mismo tenía previsto un viaje a Nueva York este viernes para entrevistas con calificadoras de riesgo, empresarios y un foro organizado por la Universidad de Columbia con los también candidatos presidenciales Gustavo Petro y Humberto de la Calle.



De acuerdo con el candidato, su objetivo también es preservar el apoyo bipartidista de EE.UU. con el que ha contado Colombia a lo largo de las últimas décadas.



A la salida del foro, Ramírez se refirió a los aranceles que acaba de imponer Trump a las importaciones de hierro y acero catalogándolas de 'desafortundadas' dado el impacto que tendrían en el país y acusó al gobierno de no ser lo suficientemente 'proactivo' para convencer al presidente republicano de que exima a Colombia como lo ha hecho con otros países aliados.



En el evento Duque hizo un repaso de su programa de gobierno, en caso de ganar, y respondió preguntas difíciles, en particular las que le planteó Michael Shifter, presidente del Diálogo.



Entre ellas si su gobierno se convertiría en una especie de "tercer período para el ex presidente Álvaro Uribe Vélez" y si contaba con la experiencia necesaria para una responsabilidad tan grande como la de ser presidente de Colombia.



Sobre lo primero, el candidato dijo que su ascenso estuvo precedido de un proceso democrático interno y luego externo con la consulta de la cual había salido ganador para representar a esa coalición (con Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordoñez).



Frente el rol específico del expresidente dijo que Uribe estará en Senado liderando el partido mayoritario y por lo tanto será integral a la hora de avanzar una agenda que les es común.



Sobre lo segundo, enumeró sus múltiples cargos anteriores en el BID, en Naciones Unidas y en el Senado pero insistiendo en que experiencia no era solo ocupar cargos sino tener capacidad, principios y consistencia. "Siempre supe que este tema saldría (el de la experiencia) pero al presidente Santos no le sirvió. Lo mas importante es que tengo la energía, el compromiso y la visión para construir una nueva Colombia. o estamos viendo en muchas partes del mundo como en Canadá o en Francia, una nueva generación de líderes que invita a pensar diferente", afirmó Duque.



Interrogado sobre la posibilidad de reformar nuevamente la constitución para permitir la reelección Duque dijo estar opuesto y cómodo con la idea de una presidencia de cuatro años.



Así mismo, hizo un gesto hacia Ramírez, la ex ministra de Defensa, al sugerir que su vicepresidente sería la candidata de la coalición para las elecciones del 2022.



Shifter también le pidió que aclarara si su candidatura era una "de derecha", como la están presentando en los medios.



El candidato insistió en que su programa es "centro centrista" y pidió pasar la página de "izquierdas y derechas" para concentrarse más bien en las políticas que necesita el país.



Duque se refirió también las últimas encuestas que lo ubican a la cabeza de la contienda con más de un 40 por ciento señalando que eran una invitación para seguir trabajando en la promoción de un propuesta de gobierno que es de ¨unidad nacional¨ y con la idea de ganar en la primera vuelta de los comicios este 27 de mayo.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68