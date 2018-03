Germán Vargas Lleras se acerca al partido de ‘la U’

La bancada del partido de ‘la U’ en la Cámara de Representantes pidió el miércoles cita con el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, con el fin de escuchar sus propuestas y decidir si apoya su aspiración a la jefatura del Estado.

El llamado que los congresistas hicieron en la mañana tuvo una respuesta inmediata y el candidato se reunió con ellos casi entrada la noche.



Vargas Lleras lleva varias semanas reuniéndose con congresistas de ese partido, por separado, en busca de su apoyo, pero la idea de la mayoría de ellos es que haya una decisión institucional.



En un encuentro este miércoles en la mañana, los 36 representantes antiguos más los 14 recién elegidos se opusieron, a ‘voto limpio’, a una iniciativa que pretendía que los legisladores quedaran en libertad para apoyar al candidato presidencial de sus preferencias.



El director del partido, Aurelio Iragorri, calificó como “muy importante la decisión de los representantes en el sentido de mantenerse unidos para la decisión que sea” y recordó que esa misma determinación fue adoptada ya por la bancada en el Senado.



Uno de los principales retos de Iragorri es que el partido apoye institucionalmente a uno de los candidatos y evitar la división.

Iragorri es consciente de que el hecho de que su partido no tenga candidato presidencial ya es un problema y permitir ahora una división sería “terminarse de liquidar”.



‘La U’ obtuvo 1’853.054 votos en las pasadas elecciones legislativas y ese caudal es uno de los atractivos que está en juego en este debate presidencial.



Si bien la bancada de los representantes a la Cámara pidió la cita con Vargas para escucharlo, los senadores, por su parte, habían dado instrucciones a su director –Iragorri– para entrevistarse con los candidatos Iván Duque, Germán Vargas y Humberto de la Calle, a fin de explorar las posibilidades de alianza.



Eso sí, le advirtieron que no podía tomar decisiones. Las determinaciones las tomarán ellos, los congresistas.



Iragorri y Vargas Lleras se reunieron ya en varias ocasiones, lo cual terminó con el encuentro de ayer. También lo hizo con De la Calle, pero con Duque no ha habido mayores avances.



En fuentes cercanas al Centro Democrático se supo que no hay certeza de que esa cita ocurra pronto.



EL TIEMPO pudo establecer que entre los senadores de ‘la U’ hay partidarios de Duque, de Vargas Lleras y de De la Calle.



Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes ejercen una significativa influencia en las filas de ‘la U’, son enemigos radicales de apoyar a Vargas Lleras. Ellos, como claros defensores del proceso de paz, están más inclinados a apoyar a De la Calle.



Iragorri explicó que, en últimas, serán los congresistas los que determinarán, por votación, el camino por tomar.



Para este miércoles en la noche, Vargas Lleras seguía reunido con un numeroso grupo de congresistas de ‘la U’ (senadores y representantes) y había mucha expectativa por las conclusiones de esa cita.



