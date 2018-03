Vargas promete fondo de $ 200.000 millones a empresas innovadoras

Una de las prioridades del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, y que tiene previsto poner en marcha en caso de ser elegido, es que el Estado y las instituciones educativas se articulen con la empresa privada para avanzar en el tema de ciencia, tecnología e innovación.

Dentro de esa política pública, una de las promesas es crear un fondo gubernamental de inversión de 200.000 millones de pesos para apoyar empresas con potencial innovador.



La propuesta completa de ciencia, tecnología e innovación fue presentada ayer en Villavicencio por Juan Carlos Pinzón, la fórmula vicepresidencial de Vargas. Por primera vez ambos compartieron tarima.



El viernes quedó oficializada la alianza Vargas-Pinzón, cuando el exministro de Defensa renunció a su aspiración presidencial para acompañar al exvicepresidente en la carrera a la Casa de Nariño.



De acuerdo con la política presentada por Pinzón para los próximos cuatro años, está previsto crear 160 semilleros de ciencia para niños y, de esta forma, impactar a 500.000 estudiantes en sus primeros años de formación.



Vargas y Pinzón se comprometieron a invertir al menos el 1 por ciento del PIB en actividades relacionadas con este sector y a aumentar los centros de desarrollo tecnológico en las regiones.



Aunque Pinzón hizo la exposición principal en la capital del Meta, el candidato presidencial remató la presentación. “Que grato para mí comprobar en la plaza pública que no me equivoqué al elegir a Pinzón como mi fórmula vicepresidencial. La emoción, la alegría y el recibimiento de la gente me demuestran hoy que hemos sumado en beneficio del país”, afirmó Vargas.

