Vargas Lleras anuncia convocatoria ‘amplia y esperanzadora’

Este viernes, al inscribir su candidatura presidencial ante la Registraduría, Germán Vargas dio puntadas de lo que se propone hacer a partir de la próxima semana cuando tenga en su mano los resultados de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas: convocar una coalición amplia, con otros sectores políticos y ciudadanos, que logre llevarlo a la segunda vuelta.

Además de inscribir su nombre como candidato, Vargas presentó a Luis Felipe Henao como su fórmula vicepresidencial.

La inscripción de Henao, un hombre de la total confianza personal y política de Vargas Lleras, tiene que ver precisamente con su estrategia.



Aunque Henao es un hombre con amplia experiencia en el sector público, también es una figura a quien el candidato podría reemplazar por alguien que le represente votos, sin que eso genere ningún malestar.



Vargas no solo espera que la lista de Cambio Radical (su partido) sea una de las más votadas este domingo, sino que tiene la expectativa de que sectores parlamentarios significativos de ‘la U’, del conservatismo y de los liberales apoyen su candidatura.



No obstante haber mostrado rezago en las encuestas sobre intención de voto en los últimos meses, el exvicepresidente espera que un repunte de sus huestes en las elecciones para Congreso de este domingo le haga ganar espacio.



Vargas Lleras podría terminar reemplazando a Henao por una figura liberal o conservadora o de ‘la U’ que le aporte votos, para lo cual le queda tiempo.



De hecho el candidato había intentado que se ampliara el plazo para inscribir su fórmula vicepresidencial a la espera de contar con los resultados de las elecciones de este domingo para plantear su ‘juego’ hacia la primera vuelta presidencial, pero no fue posible.

Pinzón inscribió su nombre

El candidato presidencial del movimiento Ante todo Colombia, Juan Carlos Pinzón, oficializó este viernes, en la Registraduría, su nombre para aspirar a la jefatura del Estado. El exembajador en Estados Unidos escogió al exviceministro del Interior Jorge Mario Eastman como su compañero de fórmula vicepresidencial.



Aunque Pinzón no sale favorecido en la mayoría de encuestas de intención de voto, decidió insistir en su aspiración.



POLÍTICA