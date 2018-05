Y, ahora, qué camino sigue para Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras ha querido ser, toda la vida, presidente del país, y estaba confiado en que el domingo los colombianos lo iban a apoyar en las urnas. Pero los resultados no fueron para nada los que esperaba.



Pasadas las 6 de la tarde, en el boletín número 29 de la Registraduría solo obtenía 1’404.265 votos. En 2010, cuando también aspiró al primer cargo de la nación, obtuvo 1’473.627.

Estaba convencido de que su votación sería mucho mayor. Integrantes de su campaña hacían unas cuentas muy superiores.



No era para menos, hacían cuentas con los votos que le pondrían los Char en Barranquilla y esperaban que ganara en Magdalena. Confiaron en el apoyo de las estructuras políticas regionales, que en últimas no respondieron.



Al exvicepresidente tampoco le fue bien en Bogotá, donde tenía como grandes escuderos al senador Carlos Fernando Galán y el exministro David Luna.

Claro que en una segunda vuelta tan apretada, como la que se ve venir, ese millón y medio de votos es muy atractivo para los dos aspirantes que ayer se impusieron.



Ahora bien, el asunto es si Vargas Lleras, un hombre que desde muy pequeño se está preparando para ser presidente, quiere, seguir metido en la campaña. Personas cercanas a él han dicho que, por ahora, su decisión es retirarse.

Y esto fue entendido así anoche, incluso, en su discurso para felicitar a los ganadores: “Para mí, han sido 30 años de haberle servido a este país, no me queda más que motivo de agradecimiento”.



Tras esto agregó que a lo largo de todos esos años, siempre le sirvió al país con toda su capacidad de trabajo. “No me arrepiento de nada de lo que hice en pro y en bien de todos los colombianos”, señaló.



Sin embargo, para un hombre curtido en la política que se ha hecho contar varias veces en las urnas, ha sido concejal, congresista y vicepresidente, y quien es el líder natural de un partido, Cambio Radical, no parece sencillo el retiro.



“Yo creería que Germán Vargas sigue teniendo el ánimo y la voluntad para seguir trabajando en su partido, Cambio Radical, liderando muchas de las discusiones que se van a dar en el Congreso. Creo que él tiene la voluntad política para dar la gran pelea en las elecciones regionales del próximo año. No creo que se retire”, dijo Patricia Muñoz, catedrática de la Universidad Javeriana.



Por su parte, Mauricio Jaramillo , catedrático de la Universidad del Rosario, consideró que aunque “se devaluó la candidatura de Vargas, no cree que se retire de la política. “No es un político al que hay que dar por muerto”, agregó.



En la noche del domingo, tras reconocer el triunfo de Duque y Petro, se reunió con un grupo de congresistas y alfiles de su campaña para empezar a trazar la ruta que seguirá.

Se tomará unos días para decidir su apoyo

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que se tomará unos días para decidir qué papel va a jugar para la segunda vuelta.



Eso sí, el exvicepresidente no quiso dejar huérfanas las propuestas de su programa de campaña, por lo cual pidió que el gobierno “que sea elegido” las tenga en cuenta pues, según él, todas son “realizables”.



En una declaración ante la prensa, aseguró no arrepentirse de nada en los 30 años de servicio que ha completado en pro de los colombianos.



Con algo de nostalgia, admitió que le queda “el desconsuelo de que los resultados” no los favorecieron, pero dijo que esas son las reglas de la democracia.



Vargas reconoció que el debate “se polarizó en extremo” y que “esos son los resultados de lo que hoy conocimos”.



Tras felicitar a los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, agradeció el apoyo del exministro Juan Carlos Pinzón, su compañero de fórmula, y a sus colaboradores en la campaña, al igual que el entusiasmo de su hija Clemencia y su esposa Luz María.



