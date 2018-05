Frases candentes que han sido noticia en estas campañas presidenciales

Campaña Humberto de la Calle

Durante los primeros días de abril se rumoraba de una posible coalición entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, no obstante, el representante del Partido Liberal descartó seguir avanzando en la alianza con el aspirante de Coalición Colombia. “La incertidumbre jurídica es grande. Confiábamos en que el Consejo Electoral resolviera esto rápidamente (…). Yo creo que no hay espacio para alianzas en este momento”.



La respuesta de Fajardo no se hizo esperar: “Humberto de la Calle me invitó a un tinto porque quería, pero en realidad no podía: El partido no lo deja. Atrapado", publicó en sus redes sociales.