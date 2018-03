Así quedó el partidor de los binomios presidenciales

Este viernes, el último día para la inscripción de los candidatos presidenciales y de sus respectivas fórmulas a la vicepresidencia, quedaron definidas las siete duplas, seis de estas con presencia de una mujer, que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.



Los últimos en definir sus candidatos a la vicepresidencia fueron Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, los cinco restantes ya lo habían hecho semanas antes.

Vargas, quien había inscrito al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao como su fórmula, se la jugó en el último momento por Juan Carlos Pinzón, quien declinó su aspiración presidencial y aceptó acompañar al candidato de centroderecha. Con esta movida, Henao pasó a ser gerente general de su campaña.



Al igual que Vargas, Pinzón fue ministro en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y guardó silencio sobre la principal política del mandatario: la paz. El candidato presidencial le ofreció la candidatura al exministro de Defensa este jueves, pero no fue sino hasta este viernes en la tarde que se oficializó su inscripción.



Pinzón, quien también fue embajador de Colombia en Estados Unidos, nunca se ha medido en una elección, con lo cual es una incógnita los votos que podría sumar. Sin embargo, la candidatura vicepresidencial de este bogotano podría reforzar la idea de “mano dura” de Vargas Lleras por su cercanía a la Fuerza Pública.



“Puede tener la seguridad el país, que con el apoyo del doctor Pinzón, vamos a golpear con toda contundencia a los delincuentes, los terroristas y los corruptos”, afirmó Vargas.



Aunque Pinzón renunció a ‘la U’, tiene aproximaciones con sectores de ese partido y del Conservador. Esta semana, Vargas dialogó con ambas colectividades, que no tienen candidato presidencial propio, para buscar apoyos. De hecho, antes de decidirse por Pinzón, se supo que se exploró el nombre de David Barguil, el senador electo con la mayor votación del partido Conservador, en un intento por acercar a los azules a su campaña. Inconvenientes legales habrían impedido que se diera esta alianza con los conservadores.



Por el lado de la izquierda, también quedaron definidas las duplas que se presentarán a las elecciones del próximo 27 de mayo.



Aunque Gustavo Petro tenía un plazo mayor para la oficialización de su fórmula vicepresidencial –hasta el miércoles próximo, por haber participado en consultas interpartidistas del 11 de marzo– también anunció este viernes que Ángela María Robledo, congresista por el partido Alianza Verde, lo acompañará en el tarjetón.



Robledo, con la unión al candidato presidencial por el movimiento Colombia Humana, selló su salida de los verdes. La congresista, quien también ha militado en el Polo, este mismo viernes envió su carta de renuncia a esa colectividad con lo cual –asegura ella– no incurrirá en doble militancia.



Aunque se podría considerar que con su llegada a la campaña de Petro podría llevarse algunos votos del candidato presidencial Sergio Fajardo (candidato de la coalición entre la Alianza Verde, el Polo y Compromiso Ciudadano), la candidata afirmó que “llega a tejer puentes” con él.



“Mi papel fundamental es encontrar un gran acuerdo para Colombia”, dijo Robledo y agregó que quiere “hacer una campaña que sume y atraiga”.

Este viernes el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, reveló su fórmula vicepresidencial: Ángela Robledo. La idea es que la representante a la Cámara por la Alianza Verde sirva para “tejer puentes” y que ayude a establecer una coalición con otros sectores, entre los que están el Polo y los ‘verdes’, para buscar la presidencia.

Después de buscar acercamientos con los partidos Conservador y de ‘la U’, el candidato Germán Vargas Lleras oficializó a Juan Carlos Pinzón como su fórmula vicepresidencial. Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, declinó su campaña presidencial para sumarse a la de Vargas.

La fórmula del candidato presidencial Iván Duque –Marta Lucía Ramírez, a la vicepresidencia– nació como un acuerdo. Los dos y el exprocurador Alejandro Ordóñez se midieron en una consulta en la que el uribista salió ganador y Ramírez quedó segunda. Concuerdan en que hay que hacerle cambios al acuerdo de paz.

El candidato por la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, eligió como fórmula a Claudia López, quien desde antes ya recorría el país junto con él. Esta combinación fue definida por López como “el yin y el yang”, pues considera que “se necesita la ternura, pero también a veces el carácter” que ella le aporta a la campaña.

Humberto de la Calle se inscribió como candidato presidencial por el Partido Liberal como resultado de una consulta entre él y Juan Fernando Cristo. Escogió a Clara López como su fórmula vicepresidencial por su simpatía en la defensa del acuerdo de paz con las Farc, del que De la Calle fue jefe negociador del Gobierno.

Con el lema ‘Llegó la hora de la fe’, la candidata por Somos, Viviane Morales, presentó a su fórmula vicepresidencial, Jorge Leyva. Mientras Morales hace una abnegada defensa de la religión cristiana, Leyva es católico y profesor de teología con una larga experiencia, por lo que buscarán conquistar el voto de los creyentes.

La exsenadora y candidata por el movimiento Poder Ciudadano escogió como fórmula a la vicepresidencia al exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo. Córdoba considera que con sus conocimientos jurídicos y en ciencia administrativa, este abogado del Cesar jugará un papel crucial en la lucha contra la corrupción.



