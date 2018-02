‘La suspensión de campaña de la Farc será a corto plazo’: Catatumbo

Como lo anunció EL TIEMPO, este viernes la Farc suspendió los actos de campaña debido a los hechos de protesta que ha tenido en su contra su candidato presidencial y jefe del partido Rodrigo Londoño, Timochenko, en Quindío y el Valle del Cauca.



“Por el momento, hemos decidido suspender las actividades de campaña, hasta tanto contemos con las garantías suficientes”, señaló Pablo Catatumbo, exjefe guerrillero y miembro directivo de la Farc.

Catatumbo agregó, sobre la decisión de suspender los actos de campaña: “La decisión será a corto plazo, el lunes se reunirá el Consejo Político Nacional (instancia directiva de la Farc) para replantear estrategias y analizar la situación. La campaña se suspende hasta que se den las condiciones para hacerla con plenas garantías. Nos reuniremos con la Policía Nacional”.



El exjefe guerrillero llamó a los militantes de la Farc a llevar a cabo reuniones internas y tener máximo cuidado de su seguridad y a “no dejarse llevar por las provocaciones”.



Asimismo Catatumbo, a nombre de la Farc, hizo un llamado a que todos los partidos se prununcien para rechazar los hechos de protesta, que a juicio del partido de la exguerrilla son un saboteo a su campaña, y los invitaron a que se encuentren para pactar una reglas de juego limpio para este periodo electoral “donde primen los argumentos, las ideas y las propuestas, por encima de la agresividad verbal y la violencia física”.



“Esta vez las agresiones vienen de sectores muy conocidos de la ultraderecha colombiana. Así ha sido la historia de intolerancia de Colombia, así han empezado todas las violencias. No estamos en contra de la protesta sino de las agresiones, de tirar piedras y palos”, dijo Catatumbo, quien también llamó a la comunidad internacional para que acompañe este proceso: “Se trata de pedir solidaridad, para que esto no pase”.



Dijo a sus contradictores que “están en su derecho de protestas”, pero condenó la violencia y la agresión. “Eso no es lógico en una contienda civilizada como la que pensamos adelantar”, añadió Catatumbo.



“Nosotros somos plenamente conscientes de que hay gente que no nos quieren. Pero agredir sindicalistas, dañarle la cara a una niña, romper carros, vehículos... Estamos pensando en demandar penalmente a quienes han patrocinado estos hechos ante la Fiscalía”, dijo Catatumbo.



Catatumbo dijo que “la actitud del Gobierno esta vez no ha sido la de ofrecer garantías. Hemos visto caras del Centro Democrático al frente de estas agresiones. Al Gobierno le estamos solicitando que cumpla con las condiciones para unas elecciones normales.”



El exjefe guerrillero y también directivo de la Farc, Carlos Antonio Lozada, agregó que tienen pruebas que políticos locales del Centro Democrático son los promotores del saboteo a sus actos públicos.



Su candidato presidencial y jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, está bien de salud, de acuerdo a los jefes guerrilleros. Esto por lo que se había especulado sobre posibles afectaciones después de las protestas en su contra en el Valle del Cauca.



A su vez, Timochenko, en entrevista en la W Radio, señaló que sigue dispuesto continuar siendo candidato presidencial y agradeció a la Policía por la protección que ha tenido.



REDACCIÓN PAZ