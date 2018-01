Diario de campaña: Farc comienza oficialmente su campaña presidencial

Este martes, Germán Vargas no asistió al foro medioambiental en Los Andes, y una cuenta falsa tuiteó que no había asistido al encuentro por estar en una cita con “empresas mineras”. Claudia López (de los ‘verdes’) replicó el mensaje acotando que era “igualito al verdadero @Germán_Vargas#Corrupción Radical”. El tuit de López indispuso tanto a Vargas que este pidió a Fajardo que “en procura de una campaña limpia no permita a sus segundos recurrir a estrategias tan bajas como esta”.