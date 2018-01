Alianzas presidenciales, en apuros por falta de acuerdo de candidatos

Las dos coaliciones (de derecha e izquierda) que vienen en proceso de construcción desde hace varios meses, en procura de hacerse al poder en las urnas este año, enfrentan serias dificultades.



La más afectada es por ahora la alianza que habían puesto en marcha los candidatos presidenciales de izquierda Clara López, Gustavo Petro y Carlos Caicedo, al anunciar Humberto de la Calle (del Partido Liberal) que no formará parte de ese proyecto político.

Aunque De la Calle, en un artículo escrito para EL TIEMPO, ya había dejado conocer su resistencia a participar en una consulta interpartidista con estos tres candidatos de izquierda, fue este sábado cuando definitivamente sepultó esa posibilidad.

“He decidido declinar la invitación que se me ha formulado para someter mi nombre a esa consulta”, dijo De la Calle en una comunicación oficial emitida este sábado, en la que puso punto final a esta expectativa.



Aunque López, Petro y Caicedo habían agendado ya una cita en la Registraduría Nacional a las 4 de la tarde de mañana para poner en marcha la consulta que los dejaría con un candidato presidencial de unidad, EL TIEMPO pudo establecer que podría haber replanteamientos en la estrategia de estos sectores de izquierda.



La candidata Clara López no pudo ocultar su pesar por la decisión del aspirante liberal. “Lamento mucho que en esta oportunidad, de cara a un posconflicto que debería ser exitoso, no hubiésemos podido unir fuerzas de todos los sectores progresistas de Colombia para garantizar la implementación de los acuerdos de paz”, dijo.



No obstante, López, quien ha sido la más insistente de todos los candidatos presidenciales en la búsqueda de consensos, dijo que no descansará “en buscar fórmulas para la recomposición de las convergencias”.

Uribe y los conservadores

Las cosas tampoco andaban muy bien por el lado de la coalición pactada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana para escoger un candidato de unidad entre el Centro Democrático y los conservadores.



Aunque Uribe y Pastrana habían acordado que este 20 de enero sería la fecha máxima para decidir el procedimiento de escogencia de su candidato único a la presidencia, las tensiones entre esos sectores aumentaron en las últimas horas.



El sector conservador liderado por Pastrana mantiene su resistencia a que el exprocurador Alejandro Ordóñez forme parte de este proceso. Su única carta es Marta Lucía Ramírez. Uribe, en cambio, mantiene su postura de que Ordóñez sí debe entrar en la alianza.



A juzgar por la carta enviada a Uribe desde mitad de semana, Pastrana abandonó su participación en el proceso al dar por “terminada” su tarea.



Del lado conservador, antes que aproximaciones, en las últimas horas hubo hostilidades. Camilo Gómez, gerente de la campaña de Marta Lucía Ramírez, dijo a través de su cuenta de Twitter que Ordóñez debería explicar primero “lo de su investigación por comprar votos del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos” para su elección como procurador.



Mediante una escueta carta a los compromisarios del uribismo, enviada vía Twitter, Gómez también solicitó que manden “con carácter urgente su respuesta” sobre cómo se debe escoger el candidato de unidad.



Marta Lucía Ramírez le dijo a EL TIEMPO que entre este domingo y lunes tomará una decisión sobre si sigue en la coalición con Álvaro Uribe o se va sola a primera vuelta.



Varios líderes del uribismo iniciaron contactos desde este sábado temprano con el expresidente Uribe, pero al cierre de esta edición no había decisiones.

POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: @PoliticaET