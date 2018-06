La falsa declaración de Luis Alberto Moreno sobre Iván Duque

Son falsas las declaraciones que han circulado en redes sociales del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el colombiano Luis Alberto Moreno, en las que estaría celebrando el triunfo de Duque en primera vuelta.

"En días pasados, por diversas redes sociales, se me han atribuido comentarios sobre las elecciones presidenciales en Colombia", comienza un comunicado de Moreno fechado este 5 de junio de 2018.



Moreno asegura que no es el autor de esos comentarios. "En mi único mensaje sobre la jornada del 27 de mayo, resalté la participación de la juventud y la caída en el índice de abstención, además de felicitar a todos los candidatos por llevar adelante campañas ricas en ideas y propuestas con sustancia", asegura.



El mensaje que tuvo que desmentir venía siendo promovido por perfiles de redes sociales que se identifican como seguidores de Iván Duque y el Centro Democrático. En ese mensaje falso, no solamente se manifestaba "contento" con los resultado de Duque en la primera vuelta, sino que hablaba de una supuesta "tristeza tan grande de solo pensar que casi 5 millones de colombianos quieran que un exguerrillero, asesino y cómplice, promotor y defensor de la catástrofe venezolana sea su presidente."

Palabras acertadas de Luis Alberto Moreno presidente del BID pic.twitter.com/dNvRZUsUf5 — Guigo Leon (@totibin) 3 de junio de 2018

A renglón seguido, la falsa declaración dice esto pone a Moreno a dudar "de que Colombia sea un país viable en el futuro próximo", en un mensaje que remata con la expresión "¡Qué dolor de patria!".



En el mensaje difundido por Moreno -el verdadero-, este asegura que su único compromiso político "es con la vitalidad de la democracia colombiana", y que espera que los colombianos elijan en paz y libertad al próximo Presidente, el 17 de junio.

Comunicado de Luis Alberto Moreno. Foto: Archivo particular.

"Esperamos trabajar de manera constructiva con la administración que llegue, tal como ha sucedido a lo largo de 60 años de historia del Banco Interamericano de Desarrollo", concluye el comunicado de Luis Alberto Moreno.



ELTIEMPO.COM