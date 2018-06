Esto es lo que proponen Iván Duque y Gustavo Petro para Bogotá

En Bogotá se podría definir quién es el futuro presidente de Colombia. Si se tiene en cuenta que 1’339.948 personas votaron en la primera vuelta por opciones diferentes a las hoy en contienda (Iván Duque y Gustavo Petro), es de esperar que muchos de esos votos terminen en una u otra campaña o al final se decanten por el voto en blanco o la abstención.



Lo que los candidatos piensan hacer frente a Bogotá podría pesar a la hora de definir por quién votar, especialmente para los indecisos que hasta última hora se mantienen a la expectativa de lo que pueda inclinar su preferencia.

Ni el programa de Duque ni el de Petro tienen un capítulo directo con propuestas para Bogotá, así que este cara a cara se estructuró con las respuestas que los dos políticos han dado a preguntas directas que se les han hecho sobre la ciudad y sobre los capítulos de temas urbanos y de ciudad que aparecen en sus programas.



Hay asuntos en los que han sido tajantes en sus declaraciones públicas, como el caso de la construcción de la primera línea del metro.



Duque ha dicho sin dudarlo que respaldará la continuidad del metro elevado que viene tramitando el alcalde Enrique Peñalosa y que está ad portas del trámite de los empréstitos internacionales.



Petro, en cambio, ha anunciado que, de resultar elegido, su primera decisión será volver a la propuesta de metro subterráneo que tramitó durante su administración como alcalde.



Las cifras de la ciudad impactan tanto que, el año pasado, al bajar la tasa de homicidios a menos de 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes, Bogotá le aportó al país entre el 40 y el 45 por ciento de la reducción de estos casos. También arrastró la reducción del desempleo y sumó en las cifras de productividad.



Bogotá representa el 25,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y aporta el 40 por ciento de los ingresos tributarios que la Nación invierte en las zonas más apartadas del territorio.



Estas cifras muestran la importancia de la capital para el país y para el Gobierno, porque lo que ocurra en la ciudad impacta a toda la Nación, y es un asunto que los candidatos no pueden ignorar a la hora de fijar su programa.



Con 8’200.000 habitantes, la capital del país representa el 16 por ciento de la población nacional y para las elecciones en particular implica un potencial de votantes tasado por la Registraduría Nacional en 5’702.805 personas habilitadas para sufragar.

Sobre el metro...

Gustavo Petro:

​

“Inmediatamente me posesione iniciamos la licitación para la construcción del metro subterráneo con capacidad para 90.000 pasajeros hora sentido”, respondió el candidato de Colombia Humana durante la campaña a una pregunta directa sobre el futuro del metro que impulsaría en un eventual gobierno. Se opone al metro elevado porque, en su criterio, “por ser de menor capacidad no soluciona los problemas de la movilidad de la ciudad”.



Para Petro, TransMilenio es ineficiente y deja a la población vulnerable por fuera del sistema. Considera que un sistema eficiente se genera por energía eléctrica, y que la solución férrea puede disminuir la tarifa.



Iván Duque:



“Lo primero que quiero es que esta ciudad pueda sacar adelante el metro, Bogotá necesita su metro elevado como ha sido aprobado y sacarlo adelante”, le dijo el candidato a EL TIEMPO en el marco del debate para la primera vuelta presidencial. “Hay un trazado que va desde Bosa a la 72 con Caracas, y mi compromiso es avanzar en la conexión de la 72 a la 127. Yo quiero avanzar en las líneas de metro futuras para los próximos 30 años”. Además anunció que va a impulsar la construcción de las troncales de TransMilenio y los ingresos viales a la ciudad por Soacha, el Llano y la entrada norte para descongestionar la ciudad. Dijo que va a contribuir en la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente.

Sobre seguridad...

Iván Duque:

​Promete que Bogotá tendrá 10.000 nuevos policías que implican un costo de 300.000 millones de pesos para que la ciudad esté al nivel de las cifras que recomienda Naciones Unidas de 300 policías por cada 100.000 habitantes. Hoy solo hay 238, en total 6.100 por cuadrante en tres turnos.



El otro tema que anuncia en su agenda de Gobierno es el fortalecimiento de la inteligencia para infiltrar el crimen organizado y enfrentar esas estructuras. “Integraremos y reordenaremos los aparatos de inteligencia sobre la base de la cooperación ciudadana y el uso de tecnologías de punta”, dice en su programa de Gobierno.



Gustavo Petro:

Propone fortalecer las escuelas de formación policial para profesionalizar la institución. Considera que se requiere un plan de emergencia en ese campo. Anuncia que se propone promover acompañar a los ciudadanos en zonas donde hay alto flujo de ciudadanos para combatir los delitos.



En su concepto, la reincidencia en el delito es la señal del fracaso del sistema carcelario. “Propongo que la cárcel dependa del Sena y que se rehabilite al preso”, ha dicho durante la campaña. Se compromete con una política de inclusión juvenil porque en su concepto no se trata de imponer solo cárcel y aumentar las penas.

Sobre la política de drogas...

Iván Duque:

​

En repetidas oportunidades el candidato ha dicho que no está a favor de la legalización de la droga. De hecho, se ha mostrado a favor de la prohibición de la dosis personal porque bajo esa figura muchos expendedores que son capturados por las autoridades se escudan diciendo que es para su consumo personal y no los pueden judicializar.



Advierte que va a atacar a los jíbaros y dijo que hay que aplicarles la sanción que se merecen. “Estas medidas son las que le dan confianza a los ciudadanos porque no quieren ver más jíbaros en las esquinas de los barrios”. Aclara que al consumidor adicto no se le sanciona sino se le debe rehabilitar y al portador, se le debe decomisar.



Gustavo Petro:

​Petro considera que es necesario construir centros de consumo regulados de drogas para mitigar el daño, tal como intentó hacer durante su alcaldía en Bogotá. Señala que si desde el Estado se rompe la relación de los jíbaros en la calle con los jóvenes “se le quita la juventud a la mafia en los barrios populares y su componente de inseguridad, armas y delito”.



En este sentido, dice que el jíbaro sigue siendo el suministrador y lo mantiene en su red narco. Argumenta que con este modelo el jíbaro pierde su sentido y deja de existir. Con los Centros Atención Médica a Drogodependientes se buscaría la creación de una infraestructura para exitosos tratamientos de drogas, de un consumo regulado y vigilado.

Sobre economía...

Gustavo Petro:

​

Ha hecho énfasis en su intención de promover la formalización diversificada del trabajo y la cualificación laboral empresarial, aunque no lo ha dicho específicamente para Bogotá, sino como una propuesta general para las ciudades. Una de sus propuestas es crear un banco público de economía popular, que dé crédito a hombres y mujeres que han sido rechazados por los bancos y han sido víctimas de los préstamos gota a gota.



En su programa asegura que en su Gobierno estimulará los emprendimientos individuales y colectivos para el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, democratizando las condiciones que permiten trabajar.



Iván Duque:

​

“Me quiero comprometer con el desarrollo productivo de Bogotá; la ciudad tiene muchas oportunidades en materia de servicios pero hay un sector al que yo le tengo un gran afecto que es la economía naranja”, dijo Duque a EL TIEMPO antes de la primera vuelta presidencial. “Bogotá les está apostando a las industrias creativas, más del 50 por ciento del PIB creativo de Colombia está acá y quiero que Bogotá se convierta en el gran epicentro latinoamericano de la economía naranja”. En su programa figura la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Economía Naranja, para apoyar procesos locales de adopción y apropiación tecnológica y la creación de Áreas de Desarrollo Naranja (ADN).

Sobre educación...

Iván Duque:

​

No ha hecho referencia directa a Bogotá, pero en su programa se compromete con la jornada única para todos con el programa ‘Todos a las aulas, todo el día, toda la semana’, con una educación completa desde las matemáticas hasta las artes. Dice que en su gobierno la educación media tendrá, en los tres últimos años de formación, titulación técnica en competencias afines con la vocación económica de cada región. En su programa hay un capítulo para los profesores, a quienes propone otorgarles reconocimiento y recompensas, no solo en dinero, sino en capacitación, validación y estatus, proporcionales al resultado de sus alumnos.



Gustavo Petro:

​Petro le dijo a EL TIEMPO que se compromete con la construcción de la infraestructura escolar de la ciudad con el sistema de cuidado de la primera infancia, en el entendido que incluye tres años de preescolar, la jornada única y las sedes para las universidades gratuitas en la ciudad.



Precisamente ese es uno de sus programas bandera: la universidad gratis para garantizar el acceso universal a la educación superior. “Se desarrollará un Sistema de Educación Superior Pública gratuito que buscará calidad y excelencia, universalidad, innovación y la transformación de las capacidades productivas del país”, dice en su programa.



BOGOTÁ