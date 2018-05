¿Es cierto que están filtrando los resultados de las elecciones?

No, lo que está ocurriendo con las elecciones en el exterior no es una filtración. Sí es cierto que han publicado en redes sociales resultados parciales de las elecciones que, en los 234 puntos fuera de Colombia, comenzaron este lunes 21 de mayo. Pero no se trata de una filtración de información.



Este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que informó que “en ningún momento los funcionarios de las misiones acreditadas en el exterior han divulgado a la opinión pública resultados de las votaciones que comenzaron a realizarse el 21 de mayo”.

Según la Cancillería, las fotos que han circulado del formulario E-14 (el que se entrega a los jurados para que lleven a cabo el registro del conteo manual de votos) “han sido tomadas por testigos y/o jurados electorales, los cuales no son funcionarios de las misiones de Colombia en el exterior”.



Esta práctica es legal, según las autoridades electorales, pues la ley que regula el funcionamiento de partidos y movimientos políticos, así como los procesos electorales, (1475 de 2011) lo permite. Las fotografías de los formularios ayudan a garantizar la transparencia del proceso electoral.

Primera E14 mesa en el consulado de Suecia , así tenemos que hacer en Colombia para el domingo , no pasará el fraude, la policía nacional no puede prohibir el uso de celulares ojo. @petrogustavo @GustavoBolivar @HOLLMANMORRIS @angelamrobledo pic.twitter.com/g5PyoQPrcg — Sov (@sovortega) 21 de mayo de 2018

Sin embargo, en concepto dado a la Cancillería, las autoridades aseguraron que “estas fotografías no pueden ser divulgadas a la opinión pública, toda vez que se violaría lo dispuesto en el código electoral”. Por esta razón, la Cancillería pidió que las autoridades emitan ese concepto de forma oficial.



Esta información cuando es publicada, más que servir para garantizar la transparencia de las elecciones –para lo cual los candidatos designan testigos electoral- termina siendo usada con fines políticos por las mismas campañas, especialmente en el caso de las elecciones en consulados y embajadas, que comienzan casi con una semana de anticipación.

Sí. Todos los días, a las 4 de la tarde, se cuentan los votos y se reportan a Colombia. No creo que sea legal divulgar los datos en el E14 pero ahí están. Fajardo "barrió" hoy lunes. Quedan 6 días, veremos. pic.twitter.com/gCUN6hBD4t — La Maja Vestida (@baudeleriana) 21 de mayo de 2018

La Cancillería explicó que la información de las votaciones, después de cada jornada, es recogida por los cónsules, quienes la transmiten a la Registraduría “a través de una red privada suministrada por esa entidad, y la cual permite enviar los datos de manera encriptada mediante una clave de acceso que es suministrada a cada cónsul”.



Según el mismo comunicado, esto garantiza la confidencialidad y reserva de los resultados tras el conteo de votos de cada día.

La Cancillería, a través de la Sala de Monitoreo para el Proceso Electoral, que funciona desde este domingo para hacer seguimiento a las elecciones en el exterior, puso en conocimiento de estas prácticas a los entes de control “para que se tomen las acciones legales a las que haya lugar con el fin de garantizar unas elecciones transparentes”.



ELTIEMPO.COM ¿Tiene una cadena y no sabe si es cierta o falsa? Envíela al correo cazamentiras@gmail.com y nosotros averiguamos por usted.