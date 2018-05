Los errores de los que deben cuidarse los candidatos

Cuando faltan apenas 25 días para la primera vuelta presidencial, los candidatos entran en un estado de extremo cuidado. Algunos expertos consideran que en este momento, cualquier error los puede castigar con pérdida de votos.



Por eso van a ser muy cuidadosos con lo que digan, con lo que respondan. Van a cuidar sus votos al extremo, pues no quieren cometer errores del pasado en los que otros aspirantes a la Casa de Nariño incurrieron y que les costaron la derrota en las urnas. De esto hay unos ejemplos muy concretos en la historia reciente de las campañas en el país.

Este fin de semana se registraron hechos que podrían tener incidencia en esta campaña. Por un lado está la salida de Humberto de la Calle, quien planteó que la extradición de Jesús Santrich no es conveniente y, por el contrario, pide que el caso primero se resuelva aquí. Para él, se están tirando la paz.



“En este momento plantear una alternativa a la extradición, sabiendo que sería tan gaseosa, es muy desacertado y seguramente le pasará factura. Es probable que le afecte una posibilidad de crecer”, dijo Iván Garzón, profesor de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana.

El expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático y mentor del candidato presidencial Iván Duque, también armó polémica con unas declaraciones que dio este fin de semana cuestionando a los profesores.



“Esto ofende a un sector de la población, y como a Duque lo asocian con Uribe, pues puede terminar afectándolo”, dijo Laura Wills, directora de Ciencia Política de los Andes.

Algunos casos en campañas

Campaña 1998

​"Sin excepción, en relación con todos los casos que se presenten, si se ajustan a la ley, yo voy a cumplir exactamente con ella", dijo el entonces candidato presidencial del liberalismo Horacio Serpa, al responder si extraditaría a su exjefe, el expresidente Ernesto Samper.



Campaña 2010

En un debate al responder sobre cuál debería ser el sueldo justo de un médico en Colombia, Antanas Mockus dijo: "Un millón de pesos, y si usted es administrador público y logra contratar médicos de la misma calidad por algo menos, probablemente debería hacerlo".



Campaña 2014

En un debate presidencial de EL TIEMPO y W Radio, entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato Óscar Iván Zuluaga, el uribista salido de casillas le dijo: "Con usted no se puede ser respetuoso, con usted no se puede ser respetuoso porque usted no tiene talante".



Humberto de la Calle

"Cuando se conoció el caso de Santrich dije que si era culpable, debía afrontar su pretendida violación del acuerdo, incluso con la extradición (...) Reafirmo que no puede haber impunidad para los miembros de las Farc (...) Pero dados los intereses de seguridad nacional, creo que es la justicia colombiana la que debe examinar a fondo las pruebas", dijo De la Calle.



Álvaro Uribe

"¿Por qué no me dejan ir a mí a la Universidad de Caldas a una discusión?, por qué les da miedo discutir a los profesores. Lo único que tienen los profesores es la fuerza de la calumnia (...) los profesores les enseñan a los estudiantes es a gritar y a insultar, no les enseñan a debatir, les retuercen el cerebro", dijo este fin de semana el expresidente Álvaro Uribe.



POLÍTICA