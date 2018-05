'Vamos a ver una campaña de mucha agresividad': Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, obtuvo 4’589.696 votos en la primera vuelta presidencial del pasado domingo. Estos votos se han convertido en un botín para las dos campañas que se disputarán el poder en segunda vuelta.



En diálogo con EL TIEMPO, Fajardo dijo que no va a aspirar a la presidencia en 2022 y que la Coalición Colombia decidirá su apoyo tras las consultas en el Polo y en la Alianza Verde.

¿Cuál es el mensaje que les manda a los millones de colombianos que confiaron en usted?



Es una palabra muy sencilla: gracias. Fue un orgullo para mí representar cerca de 4’600.000 votos con una política hecha de una forma diferente. Toda la gente fue convocada alrededor de unos principios, una forma de la Colombia que queremos. Mi gratitud es inmensa. Es un orgullo muy grande, pero al mismo tiempo siento tristeza porque nos faltó muy poco para pasar a la segunda vuelta y si pasábamos a segunda vuelta le ganábamos a Iván Duque.



¿Amaneció con nostalgia por haber sido tan estrecho el margen por el que hubiera pasado a segunda vuelta?



Estoy cansado, triste y al mismo tiempo orgulloso, y esa es una mezcla que uno siente pocas veces en la vida. Yo siento que nosotros hicimos todo lo que pudimos y hasta más. Pero así es la vida, así es la democracia. Nosotros no vamos a pedir reconteo, ese es el resultado y lo vamos a respetar.



¿Usted va a apoyar a alguno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta o no?



Yo fui candidato por la Coalición Colombia. Nosotros tenemos que sentarnos a discutir, porque yo no llegué allá solo, sino que fui parte de una coalición. En este momento ellos están en consultas en sus partidos, yo me imagino que son discusiones muy difíciles, y después de que pasen por esas reuniones nos sentaremos a discutir.



Usted es el líder de la coalición. ¿Cree que hay que dejar en libertad a los seguidores o apoyar a un candidato?



Va a ser muy difícil la discusión que va a ocurrir en el interior de los partidos. Yo siempre he tenido un principio base: nadie tiene que estar donde no quiere. Yo creo que el próximo periodo presidencial va a ser el más difícil en la historia porque esta es la primera vez que hay una división interna de Colombia; antes, en épocas del narcotráfico y demás, estábamos todos detrás del Gobierno Nacional. Si continuamos con esta polarización no auguro buenas cosas para nuestro país.



¿Cómo ve usted la segunda vuelta?



Yo creo, pero espero estar equivocado, que vamos a ver una campaña de mucha agresividad, va a ser horrible. Y me preocupa, porque quien quede de presidente tiene que hacer un esfuerzo para unir a Colombia. Yo he recorrido las calles, en contacto directo con las personas, y no hay duda de que el país tiene muchas heridas y creo que desde Bogotá no se alcanza a dimensionar. Colombia necesita un liderazgo que le permita cerrar esas heridas. Eso es lo que está en juego.



¿Ustedes van a escuchar a los candidatos para tomar la decisión de definir a quién apoyarían eventualmente?



Yo no creo, no he considerado esa posibilidad, porque nosotros conocemos muy bien los candidatos. Llevo mucho tiempo diciendo que esto no es ni con Duque ni con Petro, yo los he escuchado pero no creo que nos tengamos que reunir para tomar una decisión.



Si usted los ha escuchado, ya tiene claro quién le gusta ...



Sí lo tengo claro, la propuesta de Fajardo es la que más me gusta, pero no es la que escogió el pueblo colombiano.



Ya no son solo liberales o conservadores, usted hizo parte de una coalición diversa políticamente ...



Si. Hay una juventud que está metida en los temas del país.

Santos en 2010 trataba de manera despectiva a Mockus diciéndole profesor, pero ahora la gente dice “un profesor, un presidente profesor”, yo creo que eso significa mucho para el país, ahí no hay un cambio cualquiera.



Usted dijo ni Duque ni Petro, hoy es probable que tenga que escoger entre Duque y Petro...



Colombia tiene que escoger entre Duque y Petro, uno de los dos será y ya veremos que pasa.



Usted dijo que 2019 comienza hoy, ¿ va a impulsar candidatos a gobernadores y alcaldes?



Tenemos que organizar todo lo que construimos para que pasara lo que pasó. Nosotros hemos honrado la política, lo público. Y para mí eso es uno de los resultados más importantes de lo que hicimos.



¿Usted va a ser candidato en las elecciones de 2022?



Yo no voy a volver a ser candidato. Yo ya he jugado mi papel, y me tengo que reinventar, quiero trabajar en el mundo de la educación. Pero ya vienen otras personas que van a ser protagonistas y yo voy a estar ahí formando a mucha gente.



¿Va a dejar huérfanos a más de 4 millones de personas?



No, voy a trabajar por el liderazgo político, por la ética en nuestras sociedad, y van a aparecer más líderes.



Gustavo Petro se ha fijado en usted como un posible ministro, ¿eso es descartable?



Sí, es descartable. No es una desconsideración o un desprecio, es una convicción. Mi obligación es trabajar porque Colombia tenga muchos líderes y cambiar la política. Esa es mi obligación y así lo he hecho, vivo agradecido con todas las oportunidades que he tenido: me he caído, me he levantado, he aprendido, pero se puede.



¿Qué va a hacer Sergio Fajardo ahora?



No tengo ninguna alternativa en este momento, pero tengo que empezar a construirla. Siempre he trabajado y quiero trabajar. No tengo una oferta de nada.



