‘Estas elecciones serán las más vigiladas en nuestra historia’

Las elecciones presidenciales de hoy en el país “tendrán una histórica transparencia”. Así lo considera el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, sobre el que recae el peso de la organización de la jornada electoral de este domingo y quien asegura que no habrá ningún riesgo de fraude.

Frente a denuncias que se han conocido al respecto, el registrador pide “responsabilidad” a quienes las hacen, y les solicita que “si encuentran alguna anormalidad, la denuncien ante los organismos competentes”. Y, ciertamente, pocas jornadas electorales han tenido tantas garantías como la que este domingo se realiza en el país.



“Hemos blindado ese proceso en todas sus etapas: preparativos, votación y durante los escrutinios con la presencia de los testigos electorales, que son representantes de los partidos y están presentes desde cuando se instala la mesa de votación hasta cuando se escrutan los votos. En las comisiones de escrutinio, los testigos participan en todo el proceso. Adicionalmente, durante el escrutinio está la Procuraduría vigilando que todo se adelante sin ningún tipo de anormalidad”, señala el funcionario.



¿El programa o ‘software’ que registra el preconteo puede ser adulterado?



No. Los ‘softwares’, que son tres: para preconteo, para escrutinios y para digitalización de formularios electorales, han sido preparados con todos los elementos de seguridad. Han sido probados en su funcionalidad y en su seguridad por los auditores de los sistemas de las diferentes campañas y por ingenieros de la Procuraduría. De igual manera han sido resguardados en presencia de ellos.



El ‘software’ de los escrutinios ¿puede ser intervenido?



Tampoco. Estos ‘softwares’ han sido fortalecidos tecnológicamente. Se les han incorporado los ‘logs’ de auditoría que permiten verificar quién ingresa y dejan la trazabilidad de su uso, de quién trabaja, y permiten que solamente sean usados durante la jornada de escrutinios. Todos los usuarios, que son los jueces de la República que hacen parte de la Comisión de Escrutinio y el secretario, que es el registrador municipal, tienen que identificarse con usuario, contraseña y huella digital. Todas estas herramientas permiten que solamente pueda ser manejado por los miembros de la Comisión de Escrutinio.



Existe algún riesgo de fraude en el ‘software’ de digitalización de formularios?



Entre los tres ‘softwares’, este es el más sencillo porque lo que hace es digitalizar, escanear cada uno de los formularios E-14 y subirlos a la página web para que puedan ser consultados por los ciudadanos, pero cuenta con toda la protección.



Es posible que alguno de los candidatos que no obtenga los resultados que espera denuncie fraude. ¿Qué va a hacer para responder a esa eventual denuncia?



Yo espero que eso no sea así; que si hay expresiones sobre fraude, se denuncien ante la Fiscalía General con soportes y pruebas. Pero una manifestación generalizada, sin prueba alguna, lo que hace es afectar la seguridad del proceso, la tranquilidad de los ciudadanos, y podría colocar en serios aprietos el orden público del país.



Por eso reitero mi llamado a todas las campañas electorales a la responsabilidad para que manejen prudentemente sus informaciones y si ven alguna anormalidad, la pongan en conocimiento de la Fiscalía o de la Procuraduría, con el detalle correspondiente a cada denuncia. Yo creo que los candidatos entienden su responsabilidad en medio del proceso.



¿Los cinco candidatos tienen derecho a vigilar en las mesas de votación el transcurso de los comicios?



Todas las campañas lo pueden hacer y lo han venido haciendo designando testigos electorales para las mesas de votación. Hasta ayer a las 10 de la mañana incorporaron los nombres de los testigos en cada una de las mesas.



¿Cada una de las campañas tiene derecho a un testigo?



A un testigo por mesa, y el Consejo Nacional Electoral dispuso que las campañas podrían designar adicionalmente tres testigos remanentes por cada puesto de votación para que asistan las ausencias de los otros designados.



¿Cuántas mesas y cuántos puestos de votación van a funcionar hoy en Colombia?



Van a funcionar 11.233 puestos de votación, 235 de estos en el exterior, y 96.724 mesas de votación, 1.500 de estas en el exterior.



¿Habrá entonces más de 100.000 testigos?



Yo espero que concurran a las urnas más de 200.000 testigos.



¿Cómo se debe identificar el testigo?



Cada testigo recibió ayer unas credenciales que expide el registrador municipal y lo identifican con su número de cédula y un código.



Diseñamos una plataforma digital de testigos electorales para que sean los partidos quienes carguen los nombres de los testigos en el sistema; luego se acreditan.



El segundo componente de este sistema tecnológico les permite bajar en sus teléfonos una aplicación para que estén en contacto directo y en tiempo real con sus campañas, informando tres momentos importantes de la jornada de votación: el primero, si se instaló bien la mesa; el segundo, una vez culminan las votaciones, a las 4 p. m., si ellas tuvieron normalidad o se presentó alguna problemática, y el tercer momento, cuando concluyen los escrutinios en la mesa de votación.



Cada jurado podrá informar a su campaña en tiempo real de la situación de la mesa en esos tres momentos, y las campañas podrán monitorear en tiempo real lo que está sucediendo en las mesas de votación.



Pero yo entendía que estaba prohibido el uso del celular en las mesas…



Sí, está prohibido de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, es decir, durante la jornada de votación. La primera utilización tiene que ser antes de las 8 de la mañana; la segunda y la tercera utilización se pueden hacer a las 4 p. m.



¿Ningún jurado puede usar su celular en la mesa de votación?



No lo puede usar. Debe permanecer apagado o guardado. Si alguien tiene necesidad de usarlo, tiene que retirarse del puesto de votación.



¿Cuántos jurados habrá?



643.244 jurados de votación.



Si faltan, ¿con qué mínimo de jurados puede funcionar… ?



Con dos jurados de votación puede funcionar la mesa. Cada mesa tiene seis. Si hay un solo jurado, no puede funcionar.



¿Qué sucede en esos casos?



Cuando a las 8 de la mañana no ha llegado el jurado de votación, los delegados de la Registraduría pueden decirle a un ciudadano que esté allí fuera del puesto que debe cumplir la labor de jurado de votación, y esa designación es obligatoria.



Si un ciudadano elector hace una pregunta porque no tiene la información de cómo se vota, ¿el jurado le puede responder?



El jurado no puede dar ese tipo de informaciones.



¿Toda señal distinta a la marcación en el tarjetón anula el voto?



No, depende de la marcación, y le explico. Primero, para que el voto sea válido debe haber una marcación cualquiera dentro de una de las casillas de la tarjeta. Si se marcan varias casillas, es voto nulo, como también lo será si hay una marcación que abarque varias casillas. Si hay una marcación por fuera de las casillas, eso se considera un voto no marcado.



¿El único documento que entregan los jurados es el tarjetón?



Solamente. No hay consulta anticorrupción.



¿Cuál es el mayor temor que tiene usted de eventuales anormalidades?



Que llueva o que el invierno afecte los puestos de votación.



¿No existe el riesgo de que en alguna mesa o puesto de votación, como ocurrió en las elecciones parlamentarias pasadas, falten tarjetones?



No, no va a haber ningún problema de esa índole. Ese problema se presentó en consultas interpartidistas y no en elecciones. Habrá tarjetones suficientes.



¿Cuántas personas pueden estar presentes en cada mesa de votación?



Los seis jurados de votación y los testigos electorales. En el puesto estarán los funcionarios de Procuraduría, Personería y Fiscalía dando vueltas y observando el desarrollo de los procesos, pero no están en una mesa propiamente dicha.



¿Y los observadores internacionales?



En primer lugar, estarán presentes los miembros de la misión de expertos de la Unión Europea, que vinieron a monitorear toda la preparación del proceso, la realización de las votaciones y los escrutinios.



También habrá una misión de veeduría electoral de la OEA; son 78 personas que vienen a mirar el proceso. Además, vienen cerca de 250 funcionarios de autoridades electorales de otros países, miembros del Parlamento Europeo, miembros del parlamento del Mercosur, académicos expertos en derecho electoral. En total habrá más de 350 personas extranjeras observando el proceso electoral.



Mejor dicho: no será fácil gritar fraude cuando hay semejante cantidad de observadores…



Estas serán las elecciones más observadas en la historia de Colombia. No solamente van a contar con ese gran número de testigos electorales en mesas y en comisiones de escrutinio, van a tener 4.000 funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en los puestos de votación y en las comisiones de escrutinio, 9.000 funcionarios de la Fiscalía, 1.000 personeros municipales, más de 200 funcionarios de la Defensoría, más de 3.500 observadores nacionales de la MOE en más de 500 municipios, y además todos los observadores internacionales.



¿Los testigos electorales también pueden señalar votos nulos?



Claro, ellos pueden advertir a los jurados ese tipo de situaciones. El jurado puede decir ‘este voto es nulo’ o el testigo puede decir ‘no, discúlpeme pero no es nulo’. Pueden entrar en ese llamado de atención. O al revés. Incluso pueden solicitar recuentos de votos cuando tengan dudas, y los jurados deben hacerlo. También pueden los testigos formular las reclamaciones previstas en el Código Electoral.



¿A qué hora espera divulgar el primer boletín?



A las 4:10 de la tarde vamos a empezar a divulgar los resultados del exterior. Luego divulgaremos la información de lo que llamamos nosotros las mesas de cola, que son las últimas mesas de cada puesto de votación y que por lo regular tienen muy pocos votantes y en las que el conteo es muy rápido. Luego se van a expedir boletines en forma continua y permanente.



¿Cómo se va a escoger qué sector del país se escruta primero?



Es un sistema totalmente aleatorio, no tiene ningún orden para ir escrutando.



¿A las 7 de la noche, los colombianos ya conocerán el resultado?



Yo espero que antes. Efectivamente va a ser muy rápido.



¿Cuántas mesas de votación hay en Colombia?



96.724… Tenemos 11.233 puestos en Colombia y en el exterior.



¿Cuántas personas, incluyendo jurados, trabajarán con la Registraduría este domingo?



Cerca de 750.000 personas participan en la logística electoral del proceso. Son 648.000 jurados de votación, más 3.800 funcionarios de la Registraduría, más 25.000 supernumerarios, además del personal de apoyo de los contratistas que nos ayudan en el proceso electoral.



Podría decir que, fácilmente, 750.000 personas apoyan el proceso este domingo... Y si les sumamos los funcionarios de los organismos de control, los policías y el personal de Fuerzas Militares, ellos son otros 200.000 personas; es decir, más de un millón de personas trabajarán ese día para brindarles a los colombianos una verdadera fiesta democrática con plenas garantías.



¿Y cuántos serán vigilantes del proceso?



Espero que haya entre unos 200.000 y 250.000 testigos electorales.



En resumen: ¿No existe el más mínimo peligro de fraude?



Este será un proceso con garantías. Hemos venido preparando un proceso con todos los mecanismos de soporte y control, acompañados permanentemente por todas las entidades del Estado.



Las autoridades de control, Fiscalía, Procuraduría y personeros municipales, estarán atentas a las jornadas de votación y de escrutinio. Además, los partidos y campañas políticas participarán masivamente con sus testigos electorales observando y supervisando el proceso electoral. Serán las elecciones más observadas en los últimos años. Y, por supuesto, espero que sean las de mayor participación ciudadana.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO