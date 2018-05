‘No aceptaré algo distinto a una negociación bilateral con Nicaragua'

Todas las encuestas del país lo anticipan como vencedor. Y si aciertan, Iván Duque Márquez será el próximo presidente de la República. Llegaría al poder después de que solo dos hombres, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, han manejado el poder durante 16 años consecutivos, y de ambos gobiernos hizo parte. Duque, de solo 42 años de edad, pertenece sin duda a una nueva generación. Pero ¿cuáles serán sus prioridades?



Todas las encuestas del país lo anticipan como vencedor. Y si aciertan, Iván Duque Márquez será el próximo presidente de la República. Llegaría al poder después de que solo dos hombres, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, han manejado el poder durante 16 años consecutivos, y de ambos gobiernos hizo parte. Duque, de solo 42 años de edad, pertenece sin duda a una nueva generación. Pero ¿cuáles serán sus prioridades?



Si usted es elegido presidente, ¿su gabinete va a ser nacional o de partido?



Será un gabinete que, más que feudos o partidos políticos, represente una nueva generación, adecuada preparación y la diversidad regional del país.



¿Qué quiere decir nueva generación?



La generación nueva a la que yo pertenezco. Una renovación donde no haya espacio para viejas rencillas políticas ni modelos polarizantes, un gabinete que permita unir al país, con una gran vocación de servicio, transparencia y capacidad. Que los profesionales sientan orgullo de trabajar en una entidad del Gobierno.



Es decir, ¿va a ser un gabinete de unión y no de división?



No tendré espejo retrovisor. Será un gabinete de unión. Un gabinete nacional. Yo no trabajo con exclusiones; soy una persona que busca formar consensos.



Supongamos que es elegido presidente. Hagamos un recorrido por los titulares de los ministerios con los que gobernará. Primero: Cancillería.



Le anticipo: voy a promover que Colombia se retire de Unasur, que se ha convertido en un cómplice de la dictadura que se mantiene en Venezuela. En materia de relaciones, el tema más delicado es el lío con Nicaragua.



Mantendré la posición que ha asumido el Gobierno de Colombia: no aceptaremos ningún mecanismo distinto a una negociación bilateral con Nicaragua y no vamos a aceptar ninguna decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y promoveré una convocatoria para que el pueblo colombiano ratifique su soberanía ancestral sobre el archipiélago.



¿Qué tipo de convocatoria?



Un referendo.



Pero Nicaragua ya presentó una demanda contra Colombia ante La Haya para obligar al país a que cumpla el fallo sobre la nueva delimitación...



El presidente Santos dejó claro que no vamos a aceptar ningún mecanismo distinto a la solución bilateral de ese diferendo, y mantendré esa línea apelando al artículo 95 de la carta de la ONU (Art. 95: “Ninguna de las disposiciones de esta carta impedirá a los miembros de las Naciones Unidas encomendar la solución de sus diferencias a otros tribunales en virtud de acuerdos ya existentes o que puedan concertarse en el futuro”).



Se han advertido ciertas actitudes de Estados Unidos de no respaldar a Colombia para ingresar a la Ocde. ¿Qué posición tiene usted?



Ingresar a la Ocde es importante, pero no podemos llegar a la topa tolondra. Muchos países quieren que liberemos muchos sectores donde hay industria y hay empleo en el país, sectores que requieren adaptación. El país necesita prepararse; liberar sectores nos puede resultar muy dañino.



Por eso no podemos entrar a las carreras a la Ocde. Hay sectores que se pueden destruir y en ese sentido tendremos mucho cuidado. Me preocupa, por ejemplo, que la presión que pueda hacer Estados Unidos termine afectando a la industria farmacéutica nacional. No sacrificaría, por la velocidad de entrar a la Ocde, que la industria nacional farmacéutica esté expuesta a entrar en una crisis.



¿Usted es partidario de aplazar el ingreso a la Ocde?



Más bien que la Ocde nos dé un período de transición de unos diez años.



¿Qué hará con la crisis migratoria de venezolanos?



Crearé un fondo de atención humanitaria para esos inmigrantes venezolanos y buscaré con otros países de América Latina un estatus de protección temporal, para que enfrentemos el flujo migratorio.



¿Y la contratación secreta de venezolanos sin siquiera pagarles el salario mínimo?



Eso es inaceptable. Hay que regularizar la situación de inmigrantes. No se puede desplazar a los colombianos de su trabajo ni pagar menos a los venezolanos.



En cuanto al Ministerio de Defensa y sus directrices para el nuevo ministro...



Enfrentar el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Eso implica recuperar la seguridad en regiones como Nariño, Buenaventura, Tumaco y Catatumbo. Hay que enfrentar al ‘clan del Golfo’; hay que tener capacidad de reacción sobre disidencias de las Farc y recuperar el territorio donde hoy está el Eln. No puede haber un metro cuadrado en el país donde el Estado no tenga el control.



¿Y cómo va a hacer para lograr eso?



Los recursos que tiene hoy el Ministerio de Defensa son importantes y suficientes. Lo que se necesita es recuperar la moral de la Fuerza Pública.



¿Recuperar?



Sí, hay lugares en el territorio donde la Fuerza Pública está desmoralizada.



¿Por qué?



No se ha sentido respaldada. Yo recorro el país y noto desánimo en algunas regiones. Creo que hay que fortalecerlas anímicamente. Es fundamental.



¿Y desánimo por qué?



Porque no se han sentido respaldadas por el Gobierno en muchas decisiones.



¿Por ejemplo?



Por ejemplo, hablar del cese del fuego bilateral con el Eln, cuando el Eln ha seguido cometiendo actos de terrorismo en el país, desmoraliza la Fuerza Pública. Por eso es importante que haya concentración previa con suspensión de actividades criminales. Se puede hablar de reducción de penas, pero no de ausencia de penas. Eso reanimaría a la Fuerza Pública.



¿Seguiría los diálogos?



Los diálogos con el Eln no tienen sentido mientras sigan cometiendo actos criminales. Mi oferta al Eln es muy clara: ¿quieren desmovilización, desarme y reinserción? Bienvenidos, pero con concentración previa, supervisión internacional y suspensión de todas las actividades criminales y terroristas.



¿Y si no lo aceptan?



Se actuará con toda la capacidad ofensiva y contundencia de las Fuerzas Militares.



¿Lo que usted anuncia es que, en vez de un gobierno de diálogo, con usted habría un gobierno de guerra?



No somos guerreristas. Yo seré el presidente de la legalidad, y la legalidad es defender a todos los colombianos por igual.



Para usted, ¿el Eln es una banda criminal o un movimiento insurgente?



Clarito: es un grupo terrorista.



Si usted es presidente, ¿restablecerá la fumigación aérea?



Sí. Se ha prohibido en Colombia el uso del glifosato. Se puede utilizar una fumigación con drones de precisión, con un químico que sea aceptado por las autoridades de salud y sin efecto colateral. Y hay que proceder a una extinción de dominio exprés, para que los bienes no declarados por las Farc en poder de testaferros puedan ser expropiados rápidamente y ser utilizados para reparación.



¿Extinción de dominio en la tierra que era de las Farc?



Claro, es necesario identificar todos esos bienes.



¿Pero no es eso un trabajo de miles de años?



Yo no sé si sea un trabajo de miles de años, pero lo que creo es que hay que comenzar.



¿Qué instrucciones dará al Ministerio de Defensa sobre el Catatumbo?



Actuar con firmeza. El Catatumbo es un corredor fronterizo con Venezuela y está siendo utilizado por el ‘cartel de los Soles’ para recibir la droga que después se exporta desde el aeropuerto de Maiquetía.



Mejor dicho: ¿el Gobierno de Venezuela estimula el narcotráfico del Catatumbo?



Lo estimula no, lo ejerce. El ‘cartel de los Soles’, que está metido en el Gobierno de Venezuela, es el cómplice de las estructuras del narcotráfico en Catatumbo. Hay que denunciar internacionalmente el ‘cartel de los Soles’.



¿Cómo lo hará?



Habrá intervención aérea, monitoreo satelital también, y se hará infiltración con inteligencia en esos corredores. Y hay que acabar con los abastecedores de precursores químicos; hay que romper la cadena de suministros.



¿Y con el ‘cartel de los Soles’?



Como presidente de la República, iré al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacer dos denuncias. Primero: que el Gobierno de Venezuela tiene en su territorio terroristas del Eln, lo que viola la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU. Segundo: con nombre y apellido, mostraré las estructuras del narcotráfico que tiene el Gobierno de Venezuela. La comunidad internacional se debe enterar de que no solamente hay una dictadura en Venezuela, sino que es una narcodictadura, con narcotraficantes en el Gobierno.



¿Cuál sería la instrucción a su ministro de Defensa con respecto al cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc?



Desmovilización, desarme y reinserción se deben cumplir a cabalidad. Es muy importante para este país que tantas personas hayan dejado las armas y estén en transición, y hay que garantizarles la seguridad. Todos los que estén en ese tránsito deben tener garantía de seguridad, y que se les permita hacer una transición hacia una vida productiva, una vida laboral útil a la sociedad.



¿Qué suerte le debe esperar a Jesús Santrich?



Fue capturado por la Fiscalía en una operación de cooperación con Estados Unidos, adonde pretendía exportar diez toneladas de cocaína, y fueron hechos cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos.



Eso es, precisamente, lo que no parece claro...



Lo dijo con toda claridad el fiscal general.



Sí. Pero no está claro...



Pues espero que lo aclaren. Pero mire, yo no creo que ni el Gobierno de Estados Unidos ni la Fiscalía fabriquen pruebas. Jesús Santrich debe ser extraditado.



Esa es una decisión que debe tomar la JEP. ¿O no?



Lo único que puede determinar la JEP es si el delito lo cometió antes o después de la firma del acuerdo. El fiscal dice que la evidencia es contundente. Si le creemos al fiscal, y eso es lo que debemos hacer, Santrich debe ser extraditado.



Y ahora el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es su reforma fiscal?



Simplificar el sistema tributario, reducir la evasión en un 50 por ciento, revisar las exenciones y reducir algunas tarifas de impuestos para estimular la economía y la inversión.



¿Qué tarifas proyecta reducir?



Crear una tarifa de renta competitiva, entre el 27 y el 30 por ciento; hoy está en 34 por ciento. La reforma fiscal será integral para estimular la inversión, el ahorro, y recuperar el crecimiento. Y habrá un tratamiento especial para las empresas pequeñas y para las inversiones nuevas en el campo por un período de tiempo.



¿Pero no va a buscar mayores ingresos fiscales?



Claro que sí, pero sin crear nuevos impuestos ni elevar los actuales. La idea de que solo con mayores impuestos aumentan los recaudos no es cierta. ¿Los ingresos de dónde vendrían? De enfrentar la evasión de renta y del IVA, que hoy alcanza cifras muy altas. Yo espero bajarla en un 50 por ciento para el año 2022, con una meta anual de reducción del 12,5 por ciento. Factura electrónica para combatir la evasión al IVA.



¿Y en política cambiaria?



Estabilidad en el tipo de cambio con una política fiscal y monetaria creíble.



¿Le gusta combatir la economía subterránea con la eliminación de los tres ceros?



No soy partidario de eso. El país ya gastó 300.000 millones de pesos en nuevos billetes. Ahora quieren quitarles tres ceros y volver a generar un gasto. Eso tiene sentido en países con inflación desbordada, como Venezuela, y lo hicieron otros países de la región cuando la inflación era crónicamente alta. Además, los períodos de adaptación generan terribles impactos. Apunte bien: no me gusta.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO