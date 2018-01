Marta Lucía Ramírez no descarta una alianza con Ordóñez

Para quedarse en la coalición, Marta Lucía Ramírez exigió una competencia decente y leal, ‘en lugar de reventarnos en la competencia’. ‘Algunos senadores del Centro Democrático me atacaron en gavilla’, asegura.

Nada que sale humo blanco en la coalición Uribe-Pastrana… ¿En qué va la cosa?



La prioridad es sacar adelante la alianza y un mecanismo que sea equitativo para los tres. Duque, Ordóñez y yo. Estamos considerando aceptar el planteamiento de ellos de hacer una alianza de tres partes, que es diferente al acuerdo inicial de los dos expresidentes. Pero, en aras de la unidad, yo aceptaría eso.



Hasta la noche de este domingo, a la hora de hacer esta entrevista, seguían en conversaciones. ¿No llegó la hora de definirse?



Espero que en el curso del día podamos encontrar alguna fórmula intermedia de una encuesta o, en caso de aceptar la consulta, definir unas condiciones explícitas que garanticen una competencia decente, leal y de propuesta al país. En lugar de reventarnos en la competencia de la consulta, pues esto nos dejaría divididos, y haría imposible ganar en la primera vuelta, objetivo para darle una señal clara al país.



¿Por qué ha sido tan difícil que ustedes tres se pongan de acuerdo?



Desde el día que conocí el anuncio de los presidentes Pastrana y Uribe de que querían una coalición con el Centro Democrático y algunos cristianos de un lado, y del otro el conservatismo independiente del que hemos hecho parte Andrés Pastrana, Luis Alberto Moreno, Rubén Darío Lizarralde, Ubéimar Delgado, Alejandro Ordóñez y yo, entendí que esas eran las reglas de juego y a eso le aposté. Pero cambiaron las condiciones ‘ad portas’ de la decisión definitiva.



Han dejado la impresión de que es casi imposible un acuerdo entre ustedes tres...



No se le sacó el tiempo a conversaciones para entender el cambio de condiciones. No puedo participar en una coalición que vaya a hacer trizas el acuerdo con las Farc. Pero sí quiero liderar una campaña presidencial que muestre cuáles son las reformas que requiere este acuerdo, para preservar lo bueno que tiene, que es la desmovilización de un grupo de guerrilleros, y cerrar los agujeros negros que le dejaron, que son los que nos ponen en riesgo la democracia. Nosotros también tenemos compromisos: actuar como sociedad incluyente en la cual no haya la más mínima duda de que los derechos de todos se respetan. Empezando por los de las mujeres, que no están garantizados en una sociedad misógina, retrógrada y que solo quiere mantener el statu quo con una cantidad de gente en la pobreza, y una clase media con el riesgo de echar otra vez para atrás.

No puedo participar en una coalición que vaya a hacer trizas el acuerdo con las Farc. Pero sí quiero liderar una campaña presidencial que muestre cuáles son las reformas que requiere este acuerdo FACEBOOK

TWITTER

Muchos interpretaron unos trinos de su gerente de campaña, el excomisionado de Paz Camilo Gómez, como un rompimiento anunciado. Dijo que mientras Iván Duque hablaba de Venezuela desde Madrid, usted estaba en Caracas en el terreno, enterándose personalmente de la situación...



Camilo tiene su pluma muy aguda. Jamás he visto que él esté buscando atacar a Iván Duque. En cambio sí me sorprendieron los ataques frontales, directos, agresivos de algunos senadores del Centro Democrático en gavilla contra mí, con nombre propio.



¿Quiénes?



Una cosa son las pullas de Camilo Gómez y otra, los ataques directos de senadores como José Obdulio Gaviria o el senador huilense Macías. Lo que necesitamos es construir confianza. Una alianza hay que hacerla con respeto, cordura, caballerosidad, sensatez. No puede aceptarse que a ella se atraviesen gavillas a ver cómo pisotean al coequipero para ganar una candidatura y que no pase nada. Lo de Camilo puede tener interpretaciones, pero la agresividad de estos señores no es cuestión de interpretación, sino totalmente directa, y le ha quitado altura al debate.



¿Pero qué interpretación puede tener una crítica tan frontal a Ordóñez como la que le hace Camilo Gómez, de que “está investigado por comprar votos de Bustos, expresidente de la Corte Suprema, para su elección como procurador”? Ese es un rechazo puro y directo...



Camilo Gómez dice que eso se deriva de la sentencia del Consejo de Estado que le anula la elección a Ordóñez por los nombramientos efectuados a las familias de los magistrados que lo eligieron.



Llamó la atención que la semana pasada decidiera arrancar de un momento a otro para Venezuela...



Es que la situación de ese país no la podemos seguir conociendo solamente a través de redes sociales. Hay que verla de frente, preguntándole al pueblo venezolano cuál es su perspectiva, cuál es la salida que ve. Fue realmente un viaje muy impactante porque todo es infinitamente peor de lo que uno se imagina.



¿Qué le puede aportar ese viaje a su visión de lo que le podría pasar a Colombia en las próximas elecciones?



La certeza que tienen los venezolanos de las relaciones entre el gobierno Maduro, el narcotráfico y, por supuesto, la presencia de gente de las Farc y el Eln en Venezuela, y la convicción de mucha gente de que no va a tener ninguna salida democrática y que todo este diálogo que se está haciendo es infructuoso. Sienten que se está consolidando más y más la dictadura con la plata del narcotráfico y tantas milicias y gente armada. Nosotros, a pesar de tener una democracia imperfecta, tenemos que defenderla, mejorarla y salvaguardarla. No podemos permitir por ningún motivo que Colombia vaya por el mismo camino de Venezuela. Estamos cerca.

No podemos permitir por ningún motivo que Colombia vaya por el mismo camino de Venezuela. Estamos cerca FACEBOOK

TWITTER

¿Qué tan cerca? ¿Cree que actualmente hay candidatos de nuestra baraja democrática que podrían conducirnos hacia allá?



Todos los candidatos acá somos democráticos. Sin embargo, hay tendencias ideológicas y visiones que permiten preguntar hasta dónde quieren llevar a Colombia.



Si me puede señalar cuáles, mejor...



Creo que el destino que le esperaría a Colombia en manos de Gustavo Petro sería una Venezuela por ‘fast track’. También peligra en manos de coaliciones donde está la izquierda y creen que la lucha contra la corrupción es pasar la página del acuerdo de paz. Pero también continuar con la política clientelista que tiene este país concentrada en los partidos tradicionales podría llevarnos en esa dirección, porque el rechazo de los colombianos ante la corrupción y clientelismo es cada vez peor. Necesitamos un cambio profundo para mostrar que fortaleciendo el Estado de derecho y poniendo a todo el mundo a cumplir la ley, para que esta vuelva a ser fuente de garantías por aplicarse a todos por igual con todo el rigor, puede generarnos ese cambio y alejarnos del camino de Venezuela. El desastre de doce años de corrupción en Bogotá y su atraso nos demuestran perfectamente que con el populismo terminaríamos en el camino de Venezuela mucho más rápido.



¿Qué sigue para usted?



Trataré de ganar la presidencia para gobernar bien y que este país dé un salto largo hacia delante. Mi obsesión es dejar de estar enganchados al pasado, a los odios de siempre. Quiero mirar obsesivamente hacia el futuro porque eso es lo que merecen nuestros hijos. Por eso escogí este escenario, con la certeza de servirle con amor a este país.



Una pregunta que siempre le he querido hacer, desde que se conoció la propuesta de esta coalición. Usted fue ministra de Defensa del presidente Uribe, pero su salida no estuvo exenta de traumatismos. ¿Ese acercamiento con Uribe a través de la coalición sirvió para curar esas heridas?



El presidente Uribe, persona que le ha trabajado a este país tan intensamente, sabe que podemos tener puntos de vista diferentes en algunas cosas. Para mí, es importante poder mantener la autonomía, mis puntos de vista, el carácter siempre de decirle con respeto las cosas en las que tengo una opinión distinta.



Lo único en lo que pueden tener seguridad los colombianos si llego a ser la presidenta es que ejerceré esa responsabilidad con absoluto acato de la Constitución y la ley, pero con la total autonomía. No se trata simplemente de actuar como si fuera una más del Centro Democrático. Tengo una gran admiración por ese partido, me encanta lo que está haciendo, tengo un gran respeto por la gran mayoría de su gente, pero yo no hago parte de él. Por eso también mantengo mi autonomía. Con la convicción de que volveré a buscar las bases del conservatismo, al igual que tanto voto independiente que me acompañó en el 2014 en contravía del gobierno Santos y de los congresistas conservadores, a sacar dos millones de votos.



¿O sea que volverá a buscar el apoyo de su partido?



Yo me retiré del partido, pero las bases las he tenido cercanas a mí y las seguiré buscando para que sean ellas las que digan a quién van a acompañar. Son estas las que decidirán si se dejan imponer un candidato, como trataron en el 2014, o si me acompañan en esta campaña a la presidencia. Sé que volveré a encontrar en ellas un gran apoyo.



No puedo dejarla ir sin hacerle por lo menos una pregunta sobre su programa de gobierno. De la Calle y Vargas Lleras coinciden en rebajarles impuestos a las empresas. ¿Usted se ubica en esa propuesta?



Soy de la teoría de gravar mucho más progresivamente los dividendos de las personas que los de las empresas y reducir la tarifa de la renta corporativa. El sistema tributario que tenemos no es competitivo ni atractivo para las empresas, pero sí tenemos que lograr que se amplíe la base tributaria, y que se genere una tributación que redistribuya. En Colombia, el 1 por ciento más rico de los colombianos, que es dueño del 20 por ciento de las rentas de la economía, solo paga el 8 por ciento de los impuestos. Eso es tremendamente inequitativo. Lo más importante en el cortísimo plazo es bajar radicalmente el gasto de funcionamiento del gobierno. En este se aumentó el gasto de la nómina y se desbordaron los gastos de funcionamiento. Eso es lo que hay que bajar cuanto antes.

Hay que hacer una gran amnistía tributaria con dos rangos de sanciones (...) después de un año, el que no declaró, el Estado tendrá facultades para llegar hasta la extinción de dominio de las empresas FACEBOOK

TWITTER

¿Concretamente, qué propone en materia tributaria?



Hay que hacer una gran amnistía tributaria con dos rangos de sanciones, según el tiempo. En la primera etapa, las multas solo serían del 15 por ciento para quienes declaren sus recursos y hagan parte de la economía formal. A los 6 meses tendrán una nueva oportunidad, pero ya con una multa del 40 por ciento. Y, después de un año, el que no declaró, el Estado colombiano tendrá facultades para llegar inclusive hasta la extinción de dominio de las empresas, para las que estén persistentemente eludiendo sus obligaciones tributarias.



Se calcula que la evasión de IVA e impuesto a la renta está por encima de 40 billones de pesos anuales. ¿Cuánto podría hacer este país si acabamos esta sinvergüencería de la evasión?

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO