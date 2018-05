César Gaviria explica por qué ahora se adhiere a Iván Duque

Este jueves, el expresidente César Gaviria defendió la decisión del Partido Liberal de sumarse a la campaña de Iván Duque a la Presidencia de la República. Aseguró, entre otras cosas, que su hijo Simón no estará en el gabinete de Duque si este llega a ser presidente en la segunda vuelta, del próximo 17 de junio.



Gaviria respondió a los cuestionamientos sobre su papel en la campaña de Humberto de la Calle, señalando que él nunca se reunió con Duque antes de la primera vuelta –afirmación que calificó como ‘fake news’– y que De la Calle no tiene ninguna queja sobre él.

Además, dijo que no fue él quien buscó al candidato uribista, sino que fue este quien lo llamó, algo que, según dijo, nunca hizo la campaña de Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana. Sobre este, dijo que el Partido Liberal no lo quiere estigmatizar, pese a sus diferencias, y que considera valiosa su carrera.



Sobre las diferencias ideológicas entre el Partido Liberal y el Centro Democrático, que los han mantenido en orillas distintas durante los últimos años, dijo que ellos mantendrán sus posiciones, que cualquier decisión sobre temas como las libertades individuales deberá pasar por el Congreso y, si ellos no están de acuerdo, no votarán.



Escuche aquí la entrevista completa realizada por los periodistas de la mesa principal de La W Radio.

ELTIEMPO.COM