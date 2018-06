'Si no hay reclamos, en 15 días declaramos la elección’: CNE

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Felipe García, aseguró que si no hay reclamaciones, en 15 días se declarará la elección del Presidente la República.

Estimó que la votación este domingo podría llegar al 50 por ciento del Censo Electoral, como ha ocurrido tradicionalmente en segunda vuelta.



García dijo que en el CNE están activas dos investigaciones por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014.



¿Cómo avanza en el CNE el escrutinio de Senado?

Llevamos aproximadamente un 65 por ciento de las reclamaciones estudiadas. Estamos hablando de más de 4.000 reclamaciones y estimamos que una vez hayamos declarado la elección del Presidente, decidiremos sobre las reclamaciones que se han presentado.



¿Dentro de esas reclamaciones se podría hablar de algún factor común?

Cada una es un mundo aparte y pueden ser por causales diferentes. La ventaja es que tampoco son muchas las causales de reclamación, entonces en ese sentido se pueden agrupar cuando corresponden a la misma causa y tienen relación con la misma circunscripción.



¿Cuándo estiman que se pueda declarar la elección en segunda vuelta?

Normalmente los documentos electorales del exterior los recibimos una semana después de la votación, que es más o menos el mismo tiempo que toma en llegar a Bogotá lo que corresponde al territorio nacional. Luego a partir de ese lunes se puede contar con el material para hacer el escrutinio y luego proceder a declarar la elección.



Si son pocas las reclamaciones, ¿cuánto podría tardar?

Si no hay reclamaciones, serán 15 días después de la elección, y si hay se puede tardar, pero no mucho, porque fíjese que en la primera vuelta hubo reclamaciones en 27 departamentos por parte de una de las campañas, abarcando 1.705 mesas. Esas reclamaciones las resolvimos en 48 horas, dejando en claro que no hubo ningún fraude.

¿Cómo ve la votación para segunda vuelta?

Aspiramos que el nivel de participación se mantenga, aunque no es usual que se sostenga porque entre la primera y la segunda vuelta salen candidatos de la contienda. Para la primera vuelta la participación fue del 54 por ciento y para este domingo podemos esperar unos niveles de participación similares a los que tradicionalmente se han visto para la segunda vuelta, que no alcanzan el 50 por ciento de la participación electoral.



El CNE tiene procesos por los supuestos ingresos de dinero de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2010 y 2014. ¿En que van?



En el CNE ha habido tres procesos: uno en el que se investigó la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014, el cual ya tuvo una decisión de archivo en el 2017; y hay dos más relacionados con la campaña del presidente Juan Manuel Santos. El primero de la campaña 2010 y el segundo de la campaña de reelección del 2014, relacionados con dineros que no fueron declarados y que presuntamente provendrían de fuentes de financiación extranjeras, que están prohibidas. Esos dos casos todavía, aunque tienen ponencia radicada, no han sido discutidos ni votados por parte de la sala plena del Consejo. Es decir, no se ha votado ni la apertura de la investigación ni el archivo de ninguno de los dos.

¿En qué va la revocatoria del alcalde Peñalosa?

“Ha habido varias tutelas pero lo que hay en este momento es una apertura de investigación contra el comité promotor de la iniciativa porque la cuenta que presentaron por la financiación durante la etapa de recolección de firmas no pasó el examen y por lo tanto no fue certificada. Los hallazgos encontrados llevaron fue por el contrario a una apertura investigación precisamente por la financiación de la recolección de firmas y la eventual violación de topes en los aportes recibidos de terceros”, dijo García.



