‘Haciendo lo correcto también se pueden ganar unas elecciones’: Goff

No es fácil contrarrestar las mentiras que se posicionan a través de redes sociales en medio de una campaña política, porque son más taquilleras, pero sí es posible ganar unas elecciones de manera honesta. Es lo que cree Teddy Goff tras la experiencia como estratega digital de las campañas de Barack Obama y Hillary Clinton. Estuvo en Colombia, invitado por Google, y habló con EL TIEMPO.

¿Cuál es el mayor problema con las redes sociales en medio de una campaña electoral?



Que la mayoría de las personas no quiere ver información correcta, sino alineada con su forma de pensar. Por ejemplo, la mitad de la gente en Estados Unidos no cree en el cambio climático, y lo más probable es que vea información que diga que el cambio climático es una mentira. Y todavía más posible, que no vea información que diga que es un hecho científicamente comprobado.



¿Y cómo enfrentar eso?



Es difícil. Lo que pasó en la última elección en Estados Unidos con (Donald) Trump es que salió a decir que Hillary debía estar en la cárcel, mientras que ella decía: este es mi plan para la economía, para el campo laboral. Lo primero resulta divertido para la gente, y lo otro es más serio. Es una pena que una cultura tenga ventaja sobre la otra, pero creo que eso va a seguir pasando por un buen tiempo. Me gustaría decir lo contrario, que solo los buenos candidatos, los que dicen la verdad y proponen políticas justas pueden ganar, pero así no funciona.



¿No hay esperanza para una campaña electoral honesta en las redes sociales?



Es más difícil impactar haciendo lo correcto, pero sí se puede. La gente quiere políticas creíbles y que hagan la diferencia. La prueba es Bernie Sanders (precandidato del Partido Demócrata en la pasada campaña), que no es la persona más carismática del mundo, no es una figura del tipo de Obama, pero mostró otra cara de los demócratas. El desafío de los candidatos honestos es derrotar las campañas políticas mentirosas con la verdad.

Es más difícil impactar haciendo lo correcto, pero sí se puede FACEBOOK

TWITTER

¿Qué lecciones le dejó el trabajo en las campañas de Obama y Hillary?



En el caso de Obama, que un hombre, haciendo lo correcto, también puede ganar unas elecciones. Con Hillary, que si hay un rumor sobre ti y piensas que es una locura, no puedes ignorarlo y ya. Alguien se lo va a tomar en serio y tienes que solucionarlo.



¿Y qué deben hacer los medios tradicionales frente a la guerra de mentiras que se da en las redes durante una campaña electoral?



Contar lo que se está diciendo y decir quién está tras ello y con qué propósito. Lo que pasó en EE. UU. en el 2016 es que los rumores salían, y hasta medios como New York Times, solo los comentaban y para mucha gente resultaban creíbles.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Editora de EL TIEMPO

En Twitter: