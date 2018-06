'Decisión de Fajardo beneficia a Duque y dificulta el triunfo’: Petro

El candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, consideró que la decisión del excandidato Sergio Fajardo de no apoyarlo “dificulta” su posibilidad de triunfo este 17 de junio.

Insistió en la necesidad de hacer un acuerdo para lo fundamental, para sacar adelante unas reformas que requiere el país, para lo cual dijo que requerirá del expresidente Álvaro Uribe, a quien de paso calificó de “dictador’.



Insistió en que no va a expropiar, que no hará constituyente y que su reto es duplicar su votación de primera vuelta.



Gente que usted esperaba que lo apoyara va a votar en blanco, ¿cómo ve eso?

​

Votar en blanco es votar por Duque, ese es el principio general, porque a él le conviene, porque la mayoría está del otro lado, no está con Duque. Y si el otro lado, el que yo llamo ciudadanías libres, vota en blanco, entonces el beneficiario es Duque. No estoy en contra del voto en blanco; de hecho, lo apoyé algunas veces, como cuando éramos candidatos únicos en Cesar y Magdalena.

Pero los que van a votar en blanco precisamente son los mismos con los que usted quería hacer una alianza, ¿qué pasó?

Lo que decía Gaitán: El pueblo siempre es superior a sus dirigentes. Sus dirigentes fallan, por talantes, por egos, por miedos, por malos cálculos. Somos seres humanos y tenemos la capacidad del error.



¿Siente que lo dejaron tirado, que lo dejaron solo?

A mí no. El problema no soy yo. Yo saqué casi 5 millones de votos, gané y vamos para adelante, a conseguir los 10 millones, que es con lo que se gana. Duplicarnos, ese es nuestro reto.

El problema son los temas que se defendieron en la campaña. Una persona dice aquí estoy para defender los acuerdos de paz, cómo es que va a dejar ese tema en manos de quienes los despedacen, con lo que eso implica para Colombia. Ahora que dejan el tema huérfano, pues lo tomo, vamos a defender eso. Claro que yo marco más el tema de una paz grande, con reformas sociales, un diálogo de la sociedad.



En el tema de la corrupción, abanderaron la lucha contra ella y ahora van a dejar a los corruptos en el poder. Esa es la acción política, permitir que los corruptos se queden con el poder. Yo, ni por el chiras.



¿Usted esperaba que eso pasara?



Lo racional desde una política moderna es que hubiera un acuerdo. Así como yo lo busqué con Mockus, cuando perdí aquella vez, para ir en contra de Santos, que era el que ponía Uribe. Igual lo habíamos propuesto en otros temas, pero aquí lo conveniente es la confluencia ciudadana para salvar a Colombia de la corrupción, de la violencia y de la desigualdad.



¿La decisión de Fajardo de votar en blanco pone en riesgo su triunfo?

​

Lo dificulta y le ayuda a Duque, que ya está rodeado de lo que hay que terminar en Colombia. La realidad es que todas las maquinarias están unidas detrás de Duque, porque le temen a Petro. No es porque Petro sea castrochavista, eso es carreta, es porque propongo una política sin maquinarias y moderna. En ningún lado del mundo se hace política comprando votos, es discutiendo ideas, y a eso le tienen temor porque es que ellos se roban el Estado. Entonces ese mundo es el que está metido en esa coalición.



¿Entonces lo que pudo ser fácil ahora ya no tanto?

​

Todavía está fácil. Solo hay que marcar una equis y se manda a la basura toda la maquinaria corrupta de Colombia. Es un poder ciudadano inmenso que no lo habíamos tenido antes. Hoy tenemos esa posibilidad, hay que ver si la sociedad la coge y si lo hace, adiós, vamos hacia una democracia. Aun yo ganando la presidencia, vuelvo a convocar a todas estas personas que hoy le sacaron el cuerpo a la responsabilidad política. Lo que a mí me interesa es la posibilidad de un acuerdo sobre lo fundamental, la posibilidad de un gobierno pluralista y el tránsito histórico hacia una democracia de paz.



¿Qué es el acuerdo sobre lo fundamental?

​

Hay cosas fundamentales como la salud, la educación. Qué le da la marca de fundamental a un tema, que sea clave para construir la paz, porque se trata de salir de una violencia de dos siglos y pasar a una era de paz, que no la garantiza el acuerdo con las Farc. Quitar las guerras en Colombia implica una dimensión de la paz mayor a la que usó Santos, es una paz de la sociedad, de reformas sociales. Esas reformas son lo fundamental.



Un acuerdo es una diversidad de fuerzas políticas y sociales que digan por acá se quita, se pone, nos vamos por acá, vamos a transitar hacia la paz.

Yo represento la posibilidad

¿Para ese acuerdo sobre lo fundamental necesitará al Centro Democrático?

​

Sí, yo lo dije en Medellín. Un acuerdo sobre lo fundamental debe llegar con toda la fuerza y me interesa Uribe. No para perseguirlo y cosas de esas, ese no es mi afán. La justicia debe tener independencia. Me interesa Uribe y lo que él representa, porque es la voz del latifundismo colombiano improductivo, y ese es el almendrón de la violencia. Para industrializar a Colombia hay que modernizar la tierra.



¿Qué pasa con la tierra?

​

Nuestra tierra fértil está en manos de la mafia y no produce. La compra de predios no es comunismo, es la muestra del capitalismo moderno, sin eso no se puede industrializar. No quiero expropiar, no estamos hablando de eso, es un impuesto a la tierra improductiva de más de 1.000 hectáreas en tierras fértiles.



Hay dos opciones: o se pone a producir o se compra y se les da a quienes sí quieran producir. No se necesita violencia y expropiación, solo se cambia la tierra por títulos de deuda pública, sin expropiación. El que quiera expropiar se mete en un lío judicial.



¿Una finca ganadera de mil hectáreas es improductiva?

​

El problema es cuando se le da un uso ganadero a una tierra fértil. El problema no es en el llano con tierras ganaderas, porque no son fértiles. Un país racional no deja que se haga ganadería en tierra fértil, esa tierra es para producir alimentos.

La solución real es que los campesinos se vuelvan propietarios, de clase media; tienen que sentir que esta es su patria.



¿Entonces Gustavo Petro no es comunista?

Yo no soy socialista soviético y nunca fui militante comunista. Eso es anacrónico.



¿Y socialista?

Tampoco, porque estamos planteando es el desarrollo del capitalismo.



O sea, ¿usted qué es? ¿Liberal?

Profundamente. ¿Por qué cree que las bases liberales están metidas en los 5 millones de votos que saqué? Porque estamos siguiendo a ese señor que se llama Manuel Murillo Toro. Estamos siguiendo un hilo histórico, de Rafael Uribe Uribe, que es a quien García Márquez recoge como Aureliano.



Luego López Pumarejo, a quien se le interrumpe la revolución en marcha; matan a Gaitán y ahí se interrumpe ese ciclo liberal. Nosotros recogimos eso en la Constitución del 91 y yo soy hijo de esa Constitución del 91.



¿Un hijo de la Constitución del 91 hablando de una constituyente?

La constituyente es una forma de hacer reformas cuando el Congreso no quiere; yo nunca dije que quería hacer una nueva constitución. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que dijimos fue: el Congreso no hace la reforma de la justicia, la reforma política, de la salud ni la educación.

¿Va a expropiar?

​

Yo nunca he expropiado, yo no expropié a nadie siendo alcalde; entonces, ¿por qué me ponen esa palabra? Ni en mi programa, ni en mis discursos, ni en ninguna entrevista he dicho que voy a expropiar.



¿No ha hablado de expropiar?

​

Eso nunca sucedería. Aprovecharon mi política que es la de López Pumarejo de decir que se eleva el impuesto a la tierra improductiva, para decir que yo iba a expropiar. ¿Quién dijo eso? Lo hacen con una perversidad porque generan miedo.



Para las reformas que usted plantea se necesita el Congreso, y usted no tiene mayorías allí...



Volvemos al principio: el acuerdo sobre lo fundamental. Estas son las reformas de la paz; el tema educativo es la reforma de la paz, la salud, las tierras. Si hay un acuerdo que hay que rehacer –porque ahora salieron chichipatos los que debían hacerlo– se vuelve a plantear, porque hay mayorías en el Congreso.



Reforma tributaria. ¿Qué contemplaría?

​

Debe tener una coherencia. Justicia social, porque si no volvemos a lo de siempre, que es descargar en el IVA la financiación del Estado, eso afecta la clase media, que termina financiando al Estado y obviamente la van destruyendo. La reforma tributaria no debe descargar el Estado en la clase media. Entonces hay que decir la verdad, hay que cobrarle impuestos al capital. Entre el capital productivo y el improductivo, nos interesa que pague más impuestos el improductivo.



¿Cuál es el capital improductivo?

​

Las tierras fértiles no productivas, que nosotros decimos las mayores a 500 hectáreas, no la finquita del señor. Las rentas financieras, los paraísos fiscales, eso es capital improductivo. Los dividendos, que son una de las grandes injusticias tributarias en Colombia.



¿Cómo analiza ese surgimiento del voto de la ‘ciudadanía libre’?

​

Cada cuatro años no se produce. Esta es una oportunidad de oro que no sé si se vaya a repetir. Estoy seguro de que si el uribismo recobra el poder, no lo vuelve a perder; por eso quieren acabar con las cortes, que fueron las que evitaron una tercera reelección.

Cree que si gana Duque, ¿podrían abrir la puerta a una reelección de Uribe?

Claro. Además, él tiene el control del Congreso y pueden cambiar la Constitución.



¿Eso no es como generar miedo?

​

Hay un miedo infundado y el otro que sí es fundado. Así es la política colombiana, así terminamos en medio de fantasmas y realidades. Petro no es castrochavista, nunca fue comunista. Son un infundio las acusaciones que se me hacen y los miedos que se generan. Ahora hay una realidad: Uribe demostró ser dictador, doblegó al Congreso comprándolo y se tiró a las cortes, las chuzó, las persiguió y ahora se propone acabarlas.



Eso es una dictadura, eso sí lo hizo él. Y hubiera tenido un tercer mandato si no sobrevive por un voto la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál es el miedo grande? Pues la dictadura de Uribe.



¿Uribe es un dictador?

​

Claro.



Entonces, según usted, ¿si Iván Duque gana, estamos expuestos a la posibilidad de una dictadura?

​

Sí. Y lo han propuesto, no es que sea un riesgo. Ya dijeron que van a reformar la Corte y el Congreso. En la práctica eso qué significa, pues Congreso cerrado y cortes en sus manos. Además, elegirán como fiscal a Alejandro Ordóñez, y usted ya podrá imaginarse qué pasa.



¿Y eso que usted dice no es asustar a la gente?

​

¿Usted por qué cree que mi familia está exiliada? Yo sé lo que estoy hablando. Lo que viene es la dictadura, ellos vienen por un poder que perdieron y a vengarse.



POLÍTICA