‘Las encuestas se han estado equivocando’: Jairo Clopatofksy

Jairo Clopatofsky, aspirante a la presidencia por el movimiento Promover Colombia, se mostró optimista de llegar con solidez a la primera vuelta, pese a que su nombre no se encuentra posicionado en intención de voto.

En diálogo con EL TIEMPO reveló que la lucha contra la corrupción y un mayor acceso a la salud y educación serán los pilares de su programa político.



¿Por qué decidió aspirar a la presidencia?



Viendo la situación de falta de rumbo por la que va Colombia, decidí venir al país hace cuatro meses (estaba en Canadá) para comenzar a organizar la campaña, una campaña completamente independiente, por fuera de los partidos políticos, una campaña de recolección de firmas en donde tuve la posibilidad de viajar por todo el país, de hacer un acercamiento cara a cara con los colombianos, lo que me permitió conseguir unas 500.000 firmas. Gracias a esta experiencia logré conseguir buen apoyo y una idea: no copiar programas presidenciales, sino que fue un programa directamente escuchando la voz de la gente.



En las encuestas, usted no aparece posicionado, ¿cree que tiene posibilidades de llegar a la presidencia?



Este año es cuando comienzan las campañas y, sobre todo, la financiación estatal. Allí es cuando comienza el debate.



¿Usted les cree a las encuestas?



En los últimos años, las encuestas se han estado equivocando en una forma tremenda. Hoy día se están equivocando. Los colombianos no saben aún por quién votar, no han visto un candidato que llene las expectativas de un presidente de la República. Por eso es que yo voy a empezar mi campaña este año.

Logré conseguir buen apoyo y una idea: no copiar programas presidenciales, sino que fue un programa directamente escuchando la voz de la gente FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se va a financiar?



Mi campaña va a ser financiada 100 % con los dineros públicos, mi contabilidad va a ser limpia, nítida y transparente.



Voy a crear una cuenta bancaria para que los colombianos que crean en las propuestas que yo estoy presentando hagan donaciones.



¿Le interesaría ser parte de una coalición?



Yo me voy solo, hasta las últimas, en primera vuelta, y en segunda vuelta amanecerá y veremos.



¿Cuál es el principal problema que usted le ve al país y cómo lo solucionaría?



Aunque muchos de los candidatos a la presidencia han planteado la lucha contra la corrupción, yo voy a ser uno de los artífices de la lucha contra ese flagelo, contra esa enfermedad tan grave que tiene a los colombianos en cuidados intensivos. Nosotros tenemos que comenzar a crear una cultura en los colombianos, comenzar a trabajar en los pactos de transparencia para que no haya ningún tipo de carteles, sino que todos comencemos a mirar hacia un solo norte: el respeto por lo público. De eso depende la prosperidad de todos los colombianos.



¿Qué otros temas trabajará?



Los pilares que voy a desarrollar dentro de mi gobierno son: lucha contra la corrupción, más educación y más salud, además de generar oportunidades de turismo en el país con el desarrollo de infraestructura.



¿Cuál es su posición frente al acuerdo de paz con las Farc?



El proceso de paz debe seguir, pero con unos lineamientos y unos cambios en materia de credibilidad para todos los colombianos. No es posible que aquellos colombianos que estuvieron al margen de la ley vayan a tener derechos políticos para ir al Congreso. Para que haya credibilidad y haya optimismo debe haber justicia, y la justicia en Colombia debe ser fortalecida con penas que sean creíbles. No puede haber vacíos en materia de justicia; luego sí, que puedan acceder a los derechos políticos.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET

redaccionpolitica@eltiempo.com.co