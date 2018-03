‘A punta de emoción no se gana una campaña’: Claudia López

Lo primero que parece tener claro Claudia López, luego de ser confirmada fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, es que en esta nueva etapa debe “cambiar” su carácter apasionado y vehemente.

López habló con EL TIEMPO sobre la “indignación” que le producen los “abusos” que se cometen en Colombia y dijo que, como en varias artes orientales, ella y Fajardo son “la mejor combinación entre el yin y el yang que vamos a encontrar en Colombia”.



¿Qué le gustó de Fajardo?



Me gusta la propuesta de Fajardo. Soy una persona muy apasionada y muy vehemente y si creyera que se puede cambiar este país a punta de vehemencia y de irascibilidad lo haría, pero francamente creo que más allá de mi carácter, que tengo claro que es de los cambios que tengo que hacer, creo en su propuesta.



¿Cómo combinar su estilo con el de Fajardo?



Son dos maneras de comunicar. Sergio y yo decimos lo mismo en la campaña, lo que pasa es que él lo dice de una manera y yo de otra. Si Sergio creyera que lo que necesita Colombia es una mujer sumisa, claramente esa no soy yo.



¿Va a cambiar su carácter?



Yo sé que la indignación que me produce el abuso de poder que se hace, sobre todo en el Congreso, me lleva a irritarme y amargarme más de lo que debería. Eso no me trae nada bueno ni a mí ni a nadie. En ese sentido, tener la oportunidad de escoger con quién voy a trabajar ahora es muy distinto, para el estado de ánimo de cualquiera, que tener que sentarse con el 35 por ciento de gente que yo denuncié.



¿Ese estilo suyo podría restarle a Fajardo?



Eso ya lo veremos en los resultados. Yo practico chi kung, que es un arte oriental muy bonito y que se basa en que la vida es tener un buen balance entre el yin y el yang. Se necesita la ternura en su momento, pero también a veces el carácter. Creo que Sergio y yo somos, posiblemente, la mejor combinación entre el yin y el yang, que vamos a encontrar en Colombia.

Creo que Sergio y yo somos, posiblemente, la mejor combinación entre el yin y el yang, que vamos a encontrar FACEBOOK

TWITTER

Para muchos, una elección no se gana a punta solo de opinión. ¿Cómo harán?



A punta de emoción no se gana una campaña. Tener campañas de opinión no quiere decir que uno no tenga una enorme organización y eso es lo que tenemos hoy día.



POLÍTICA

En Twitter: @PoliticaET

redaccionpolitica@eltiempo.com.co