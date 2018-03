‘Mi única alianza es con la gente’: Piedad Córdoba

La candidata presidencial por el movimiento Poder Ciudadano, Piedad Córdoba, despejó una duda que ha surgido en varios círculos políticos en las últimas semanas: aseguró que no hará ningún tipo de alianza con otras campañas a la jefatura del Estado para la primera vuelta, el 27 de mayo.



En diálogo con EL TIEMPO, Piedad afirmó que su campaña está pendiente solo de la gente y que la alianza que hará será únicamente con los colombianos. Agregó que tampoco la trasnochan las campañas de los demás candidatos ni las encuestas, pues estas mediciones están “amañadas”.

En las encuestas usted no está entre los primeros lugares, ¿eso le genera preocupación?



Para nada. Menos con la indecencia de lo que pasa con las encuestas. Hay mediciones en las que es tanta la falta de rigurosidad técnica de las encuestadoras, que además pertenecen a grupos económicos, que al hacer la sumatoria total da más del cien por ciento. Además buscan tratarlo a uno de descerebrado al hacerle creer que una persona, en 10 días, sin hacer nada, sube al 40 por ciento.



¿Tiene en mente alguna alianza antes de segunda vuelta?



Lo que pasa es que como yo no estoy pendiente de las encuestas sino de la gente, no vivo pendiente de las campañas de los demás. Mi única alianza es con la gente. El doctor Jaime Araújo y yo seguiremos hasta el final en esta línea para primera vuelta.



¿Cómo ve el ambiente electoral?



Se ve un ambiente enrarecido, un ambiente sucio, un ambiente en el que hay muchos intereses para posicionar y desaparecer candidatos, para aprovecharse precisamente de la falta de cultura política de la gente del país, del abstencionismo y garantizar privilegios. Los que siempre han mandado no quieren dejar el poder. Ellos son los grandes responsables, así vayan de primeros en las encuestas amañadas, de la debacle económica, social y política del país.



Usted habla en su programa de acabar con la pobreza, ¿cuál es la causa de este mal y cómo solucionarlo?



El estancamiento de la economía es la causa de la pobreza y del desempleo de los colombianos. Nuestro programa de gobierno se basa en la reactivación de la economía. Por eso proponemos, por ejemplo, tener un IVA cero. Ese impuesto es regresivo, porque pone a pagar por igual a un banquero y a su secretaria. Eso les quita capacidad adquisitiva a los colombianos y estanca la economía. El hueco que queda por lo que se deja de recibir de este tributo se cubre poniendo a pagar más a los que más tienen y mejorando el gasto de los colombianos.



Otra de sus propuestas es reducir los peajes a la mitad, ¿no es una medida muy populista?



La mayoría de las vías hoy están en manos de concesionarios y esto responde a la lógica rentista que tiene nuestra economía. Esto solo garantiza el enriquecimiento de grupos económicos. Estas concesiones, por lo general, no invierten en nuevas tecnologías y tampoco innovan. Aquí hay peajes hasta para aparecer en las encuestas. El país tiene 43 concesiones en las vías. La propuesta que hemos hecho es reducir los peajes a la mitad y el hueco que se genere con esto que sea cubierto con un impuesto a la compra de vehículos de lujo, aviones privados y yates. Que sean los que más tienen los que más paguen.



