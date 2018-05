En la campaña, las encuestas compitieron con las propuestas

Este domingo es el último día que los colombianos tendrán información, por los medios de comunicación, respecto de las encuestas sobre intención de voto para la elección presidencial, al cerrarse este ciclo en la campaña.



En este debate electoral las mediciones acerca de las preferencias de los ciudadanos sobre los candidatos llegaron a tener, por momentos, más protagonismo que sus mismas propuestas programáticas. Han sido el tema obligado en tertulias públicas y familiares por meses.

Las encuestas, esta vez, se tomaron un primerísimo lugar de la opinión, entre otras razones, porque dejaron ver, mes tras mes, cambios sorpresivos en el respaldo de los ciudadanos a los aspirantes. Y también, porque por primera vez, en muchos años, mostraron cómo cuatro de los más importantes aspirantes alternaron en los primeros lugares.



Pero asimismo fueron objeto de todas las críticas. Por parte de las campañas y de los seguidores de los candidatos con menor opción.



Para muchos “la verdadera encuesta” será el próximo domingo, cuando los colombianos se encontrarán en el tarjetón con seis candidatos: Iván Duque (Centro Democrático), Gustavo Petro (Colombia Humana), Sergio Fajardo (Coalición Colombia), Germán Vargas Lleras (Mejor Vargas Lleras), Humberto de la Calle (Partido Liberal) y Jorge Antonio Trujillo (Todos somos Colombia).

Muchos expertos coinciden en que las encuestas de opinión son una “fotografía de un momento”, pero que no necesariamente son pronósticos de las votaciones.



Dicho en otras palabras: los resultados que finalmente se den en unas elecciones pueden ser diferentes a las cifras que reseñen los estudios. Y se ha visto, no solo en Colombia, sino en otras latitudes.



Una muestra de ello fue el plebiscito por la paz, en octubre del 2016, para el cual la mayoría de estudios de opinión daba como ganador al ‘Sí’ y finalmente triunfó el ‘No’.



Este hecho, para los expertos, hace que nada esté escrito y que el próximo domingo cualquier cosa pueda pasar.



Ahora, lo que sí está claro es que las firmas encuestadoras en Colombia se han venido modernizando en los últimos años y han implementado herramientas que deberían hacer que las encuestas sean más creíbles.

Segunda vuelta

Una primera conclusión, en la que parecen coincidir todas las mediciones, es que habrá segunda vuelta.



Esta conclusión surge de observar que en ningún sondeo divulgado hasta ahora, ningún candidato a la presidencia, ha obtenido el 50 por ciento de la intención de voto o se ha acercado a ese punto, nivel que les permitiría pensar en alcanzar la jefatura del Estado en una primera votación.



Esto significa también que ningún candidato ha logrado hasta el momento aglutinar la derecha, la izquierda o el centro.

Fluctuaciones

Durante los últimos meses, las encuestas sobre intención de voto presidencial han descubierto a diferentes aspirantes en la cima.



Por ese sitial han pasado Vargas Lleras, Fajardo, Petro y Duque. Ese ha sido uno de los factores que le han puesto emoción a la competencia por la Presidencia.



En septiembre del año pasado, por ejemplo, una encuesta de la firma Yanhaas ponía como ganador a Vargas Lleras, con un 11 por ciento de la intención de voto. El exvicepresidente estaba seguido por Gustavo Petro, con un 9 por ciento.



La cifra de indecisos que registró ese estudio –no sabe, no responde– era alta: 13 por ciento. Y para esa fecha la baraja de aspirantes a la presidencia superaba los 20, varios de ellos apoyados por firmas ciudadanas.



El Centro Democrático tenía cinco precandidatos presidenciales: Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto e Iván Duque, quien a la postre fue el elegido por ese partido para representarlo en esta competencia. Y Duque, quien hoy encabeza todas las mediciones, estuvo en el 2 por ciento por semanas.

La corrupción

Tres meses después, en diciembre del año pasado, la suerte en las encuestas le sonreía al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. En un estudio sobre intención de voto ciudadano realizado por Guarumo EcoAnalítica, Fajardo marcaba 14,5 por ciento, mientras Petro se mantenía de segundo con 12,5 por ciento.



Muchos atribuyeron el liderazgo de Fajardo en las encuestas en ese momento a que comenzó a destapar sus cartas para conseguir la presidencia, la principal de ellas, su decidida lucha contra la corrupción, propósito que sigue en sus postulados.



En la medida en que el candidato fue anunciando sus propuestas para luchar contra este flagelo, gran parte de la opinión se fue enganchando con su candidatura y por eso lo puso en la punta de varias mediciones.



Con el paso de apenas unas semanas, la opinión pública se dio cuenta de que Fajardo no era el único aspirante a la presidencia que tenía la voluntad de erradicar la corrupción y las encuestas comenzaron a mostrar cambios.



Para finales de febrero, por ejemplo, el favorecido en la intención de voto de los colombianos fue Gustavo Petro, como lo reflejó una medición del Centro Nacional de Consultoría.



El candidato de Colombia Humana ha tenido un aumento sostenido en las encuestas de opinión, lo que se ha reflejado en sus manifestaciones en plaza pública. El único aspirante de izquierda es además ‘hijo’ de los procesos de paz exitosos en Colombia. Él mismo es fruto de la desmovilización del M-19 y apoya el acuerdo alcanzado con las Farc.



A finales de febrero una muestra del Centro Nacional de Consultoría encontró a Petro con el 32 por ciento en las preferencias electorales, encabezando las expectativas de los ciudadanos, y luego vino una tendencia que terminó dominando las encuestas hasta hoy: el crecimiento de Iván Duque, quien hoy día lidera la intención de voto en todas ellas.



Desde febrero pasado Iván Duque se montó en los estudios de opinión y, hasta el momento, ningún otro candidato lo ha podido destronar.



Observadores han manifestado que hay dos razones que explicarían este crecimiento de Duque: la primera, la decisión del Centro Democrático de hacerlo su candidato oficial , y la segunda, la consulta interpartidista en la que se impuso sobre Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, el 11 de marzo.



El resultado de esa votación derivó en que Ramírez se enfundara en la candidatura vicepresidencial del Centro Democrático y en que Ordóñez esté impulsando su campaña decididamente por varias regiones del país.

La maquinaria

A pesar de que en las últimas mediciones Vargas Lleras no figura en los primeros lugares, otros estudios se han arriesgado a ubicarlo como un potencial protagonista de la segunda vuelta presidencial.



La firma Cifras y Conceptos, por ejemplo, divulgó un nuevo formato denominado modelo de pronóstico, el cual, según aclara la compañía, no es una encuesta como tal.

En la última entrega de este, la encuestadora le pronosticó a Vargas Lleras un segundo lugar en la primera vuelta presidencial con un “máximo” de votación de 23,5 por ciento de los votos y un “mínimo” de 20,3 por ciento. Por encima de él se ubica Iván Duque.



Un estudio realizado por el Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) también le pronosticó el boleto a segunda vuelta a Vargas Lleras.



De acuerdo con este análisis, el candidato Iván Duque obtendría 5 millones de votos en la primera vuelta del próximo domingo y Vargas Lleras alcanzaría 4,5 millones de sufragios.



Esto significaría que, si el pronóstico de Cifras y Conceptos y el análisis de Anif aciertan, los dos aspirantes que se estarían disputando la presidencia, en segunda vuelta, serían Duque y Vargas.



Para el director del Observatorio de la Representación Política de la Universidad del Rosario, Yann Basset, Vargas Lleras está en una posición “bastante paradójica”, ya que “tiene el apoyo” de la “mayoría de la clase política” del país, pero esto no se refleja en las mediciones de opinión.



“Las encuestas lo que indican es que es difícil que Vargas pase a la segunda vuelta, aunque todos coincidimos en que probablemente las encuestas subestiman el voto hacia él”, aseguró el experto.



Jaime Duarte, catedrático de la Universidad Externado de Colombia, afirmó que uno de los factores que puede jugar contra la candidatura de Vargas Lleras es que la gente “no lo reconoce tan fácilmente”.



“De pronto nos sorprende el resultado de Vargas, pero tampoco sería una sorpresa tomando en cuenta que, sin duda alguna, tiene la maquinaria política y profesional en sus manos”, afirmó el académico.



Aunque los resultados electorales pueden diferir en ocasiones de las encuestas, lo cierto es que estos estudios de opinión se han convertido en un elemento clave de los electores a la hora de tomar su decisión. Sin embargo siempre puede haber sorpresas.

Lo que las encuestas no alcanzan a medir

Pese a la influencia de las encuestas sobre una parte del electorado, hay otras formas de expresión que se alejan de ellas, pero que también inciden en la opinión: las redes sociales.



Las manifestaciones políticas que inundan la web no siempre se alcanzan a reflejar en los estudios de las encuestadoras, las cuales, en la mayoría de los casos, hacen consultas presenciales o telefónicas.



Este fenómeno, además, no se limita a Colombia, sino que se ve en otras latitudes, como en Estados Unidos, donde en el 2016 la mayoría de las encuestas daba como presidenta a Hillary Clinton, quien obtuvo más votos que Donald Trump, pero las reglas del sistema electoral estadounidense hicieron que el empresario fuera finalmente el ganador.



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET

redaccionpolitica@eltiempo.com.co