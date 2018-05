‘Mediciones sobre intención de voto no son pronósticos’

Los más importantes encuestadores del país, reunidos este martes en foro convocado por EL TIEMPO, la universidad del Rosario y la Fundación Hanss Seidel, salieron a defender su trabajo. Dijeron que está basado en fundamentos científicos y tienen total seriedad.

Eso sí, se cuidaron en afirmar que “las encuestas no pronostican el futuro”, sino que corresponden a la foto de un instante, del momento en el cual se hace la recolección de los datos.

Lo hicieron al referirse a los cuestionamientos de algunos sectores a sus encuestas sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de este domingo.

“Pueden confiar en las encuestas porque tienen un fundamento científico”, dijo Carlos



Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Para él, estos estudios están probados y en ellos “se pude confiar”.



Oswaldo Acevedo, de Yanhaas, también destacó que antes las encuestas se hacían por cuenta de los candidatos, pero que ahora las pagan los medios de comunicación, lo que genera “mucha más confianza en los resultados”.

La precisión es independiente del tamaño del universo de la encuesta; es paradójico si se quiere, pero es así

Para Martín Orozco, gerente de Invamer-Gallup, es necesario centrarse más en el cómo se hicieron las encuestas que en el cuánto. En ese sentido dijo que actualmente esos estudios tienen una gran supervisión, hay garantía de dónde se hacen las entrevistas, está determinada la ubicación de esas personas y quedan grabadas.



Pero en defensa de los resultados de sus estudios, los encuestadores también dejaron en claro que ellos no pronostican.



Para César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, el oficio de las encuestadoras es cada vez más transparente. “Las encuestas son una foto de lo que podría pasar hoy, con un nivel de confiablidad bastante alto (…) las encuestas no determinan la elección, no predicen el futuro”, aseguró.

Las encuestas son una foto de lo que podría pasar hoy, con un nivel de confiabilidad bastante alto

Víctor Manuel Muñoz, analista político de la firma Guarumo, fue enfático al manifestar que los resultados de las encuestas son “la fotografía del momento” y no una proyección a futuro.



Por su parte César Valderrama, gerente de Datexco, dijo que es importante tener en claro el fin que tienen las encuestas, que es “entender un fenómeno y explicar fenómenos sociales y políticos, pero no son herramientas de pronóstico”.

La última semana

Los encuestadores se mostraron en desacuerdo con el hecho de que durante la semana previa a las elecciones no puedan hacer estudios de campo.



Para ellos esa no es una situación buena, en la medida que en ocho días muchas cosas pueden cambiar y con ellas los resultados electorales.



“Las encuestas no pronostican y si en la última semana no pasa nada extraordinario, los resultados deben ser muy parecidos a los de la última encuesta realizada”, aseguró Orozco.

Hay que acabar la veda para tener medición el último día (...) hay información para los votantes que podría hacerles cambiar el voto

Un tema obligado fue el examen de cuál puede ser el papel de la denominada ‘maquinaria’ (estructuras políticas regionales) en las elecciones de este domingo y si acaso este factor podría cambiar la tendencia que han mostrado hasta ahora las encuestas sobre intención de voto. Los seis investigadores coincidieron en la poca probabilidad de que eso ocurra.



En ese sentido Muñoz, de Guarumo, dijo que todo indica que este domingo unos 19 millones de colombianos podrían salir a votar “Y entre más crezca la votación menos va a pesar la maquinaria (…) No alcanza solo con maquinaria para estar en segunda vuelta”, dijo.

Entre más crezca la votación menos va a pesar la maquinaria (…) No alcanza solo con maquinaria para estar en segunda vuelta

El presidente de Yanhhas explicó que en el país siempre ha habido voto de opinión y de organización, pero aclaró que los congresistas ya se gastaron su presupuesto en las parlamentarias, algo necesario para mover las maquinarias.



“No se ve de donde pueden venir esos recursos”, señaló Acevedo, quien agregó que los parlamentarios “están nerviosos por casos como el de la congresista Aida Merlano”, detenida por supuesta compra de votos.



Y el gerente de Invamer dijo que la maquinaria solo es decisiva “cuando el margen de diferencia entre candidatos es poco”.

