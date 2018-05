En vivo: candidatos presidenciales debaten desde Cali

Fajardo: No, porque esta reforma tributaria se hizo el 28 de diciembre a las 9 de la noche. Señaló que lo que haría sería conseguir los recursos para eliminar la evasión y fortalecer la DIAN. Duque dijo que a él no le parece que esté bien la actual reforma que “empobreció al pueblo colombiano”. A lo que Fajardo respondió que él no señalaba estar de acuerdo con el IVA actual, pero que su enfoque es enfrentar la evasión y luego evaluar una reforma tributaria intergral.