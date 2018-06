Cuatro claves en la última semana para las elecciones a Presidencia

12 de junio 2018 , 11:30 a.m.

Quedan cinco días para las elecciones a la Presidencia y las estrategias de los candidatos Iván Duque, del Centro Democrático, y de Gustavo Petro, de Colombia Humana, apuntan a alcanzar otros votos en las ciudades donde no lograron tanto apoyo en la primera vuelta.

Estos son algunos momentos clave de esta semana:

Comenzaron elecciones en el exterior. Desde este lunes los colombianos podrán votar en el exterior para elegir en la segunda vuelta al Presidente y Vicepresidente. Las votaciones fuera del país se extenderán por una semana, hasta el 17 de junio de 2018.



819.398 colombianos están habilitados para votar en el exterior, de los cuales 442.282 son mujeres y 377.116 son hombres, que podrán sufragar en 1.500 mesas que se instalarán en 235 puestos de votación, en 69 países del mundo.



¿Habrá debate? Aunque desde la semana pasada varias voces, entre ciudadanos y medios de comunicación, han impulsado la idea de un debate entre los candidatos a la Presidencia, Iván Duque y Gustavo Petro, hasta el momento no se tiene fecha. Incluso, desde que se conocieron sus nombres para segunda vuelta no se ha dado el encuentro que sería decisivo para las elecciones.



Alianzas. En la última semana se han unido varias voces de apoyo a las campañas presidenciales de Duque y Petro. El abogado y especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Óscar Castelblanco, señala que las alianzas en estos días serán claves para convencer a quienes aún no tienen claro a quién elegir o tienen como opción el voto en blanco. “Indudablemente las alianzas serán siempre positivas, pero debe una persona con buena imagen, con apoyo electoral y que envié un mensaje claro que pueda evidenciarse en votos”, dijo.



Campañas en ciudades. La campaña del candidato Iván Duque dijo que estará principalmente en reuniones en Bogotá y su estrategia estará centrada en contar “puerta a puerta” sus propuestas y tener un contacto directo con la ciudadanía. El fin de semana estuvo en Cali, Mosquera, Cundinamarca, Armenia, Pereira y Manizales, entre otros.



Por su parte, el candidato Gustavo Petro estará en Bucaramanga, Cali, Palmira, Pasto, Tunja, Cartagena, Barranquilla y Manizales y se reunirá con gremios, entre estos, los de artistas y actores.



Castelblanco afirma que con la restricción de hacer concentraciones de plazas públicas, los candidatos han optado por caminar y lograr votos en las calles, estrategia que logró marcar la campaña de Sergio Fajardo.



ELTIEMPO.COM