‘Comienzo la construcción de una gran alianza’: Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras estaba este lunes en su cuartel general del norte de Bogotá, bastante relajado, recibiendo llamadas de muchas personalidades y de líderes de diferentes partidos políticos dispuestos a apoyarlo en sus aspiraciones a la Presidencia, pero a la vez revisando carpetas y documentos sobre los proyectos que ejecutará si llega a ocupar la jefatura del Estado.

El candidato quería hablar más de sus propuestas sobre infraestructura, seguridad, economía, salud, educación, deportes, alrededor de las cuales ha preparado 25 documentos estructurados, y poco de mecánica política, de alianzas y de partidos. Al fin admitió y se arriesgó a advertir, por ejemplo, que lo que hubo el domingo pasado fue “un plebiscito en contra del proyecto de extrema izquierda que representa Gustavo Petro” y que “quien canalizó esa inconformidad fue Iván Duque”, pero que “no necesariamente será él (Duque) quien la materialice en la elección presidencial.



De manera contundente sentenció que Petro, después de ver los resultados del domingo, “no será Presidente de la República”.



¿Cuál es su análisis de las elecciones de este domingo?



Felicito a los congresistas elegidos, particularmente a los de Cambio Radical y a los de otros partidos que recientemente han acogido mis propuestas. No en vano Cambio Radical superó los 2’200.000 votos. El triunfo no fue menor. También mi enorme reconocimiento a quienes en otros partidos lograron excelentes resultados. Eso me hace pensar que vamos a contar con las mayorías necesarias en el interior del Congreso para emprender las grandes reformas que el país necesita.



También celebro que se haya puesto fin al tema de las consultas interpartidistas, un proceso que en mi opinión es inequitativo, abusivo y costoso, que pretendió sustituir inadecuadamente la primera vuelta presidencial. Hoy se inicia en serio el debate presidencial. A lo largo de estos días que vienen habrá un realinderamiento de las fuerzas políticas.



¿Entonces está muy satisfecho con la manera como quedó el nuevo Congreso?



Claro que sí, muy contento. Logramos avanzar y consolidar unas mayorías con ‘la U’, el Partido Conservador y el Partido Liberal, estaremos en condiciones de poder garantizar en el Congreso el trámite de las reformas.



Pero con las consultas no quedó muy satisfecho...



El mecanismo de las consultas se prestó para abusos e inequidades, anticipó la campaña a quienes participaron en ellas. Les permitió adelantar publicidad a costa de los recursos públicos y hacer proselitismo gratis para ellos. Es un mecanismo muy desventajoso para quienes no estuvimos en ellas. El resultado de esas consultas era previsible.



Los 9 millones de colombianos que no votaron el domingo, más los que sí votaron pero no lo hicieron por las listas del Centro Democrático, buscarán una nueva opción en las elecciones presidenciales.



¿Cree que otros partidos inflaron las consultas?



Claro. Si usted analiza, ve que el Centro Democrático perdió una curul en el Senado respecto de lo que tenía. Eso dista del resultado que obtuvo Iván Duque. Lo mismo ocurrió con Petro, su fuerza apenas superó el umbral para Senado.



¿Qué va a hacer para recuperar el tiempo perdido frente a los que estuvieron en consultas?



Yo he estado en contacto con la gente todo el tiempo, pero las consultas ponían una especie de cortina. Voy a intensificar mi contacto con todos los colombianos, de todos los rincones del país. Y a partir de esta semana estamos autorizados para hacer publicidad en medios radiales e impresos.



¿Para ir a primera vuelta usted tendrá que hacer alianzas?



Me propongo hacerlo. Ya con numerosos parlamentarios elegidos y otros dirigentes hemos tenido conversaciones, hay muchos que están interesados en avanzar hacia una nueva coalición conmigo. Estamos explorando caminos. Esta semana se abre el camino para avanzar en la consolidación de alianzas.



¿Y con partidos políticos también?



No he dicho que tenga hecha una alianza con algún partido, he dicho que tengo aproximaciones con algunos dirigentes. Institucionalmente hasta hoy podemos empezar a abrir caminos.



¿Cómo se siente para la primera vuelta?



Muy fortalecido. El resultado de las legislativas fue muy exitoso. Detrás de los dos millones votos que obtuvieron las listas de Cambio Radical hay igual número de personas comprometidas con una idea. Es un partido que prácticamente se dobló.



Usted admite que la campaña presidencial en firme comienza hoy. ¿De qué les va a hablar a los colombianos?



Que en mi criterio llegó el momento de ponerle fin a esta polarización. La gente está buscando una persona con la experiencia y el liderazgo para enfrentar a partir del 7 de agosto los problemas que tiene este país. Estamos atrapados por la criminalidad y también, en términos de seguridad nacional, esta situación con el Eln, con las disidencias de las Farc hace prever que el próximo gobierno tendrá que actuar muy duro contra esta y otras organizaciones. Y yo estoy decidido a eso.



Creo ser la persona para liderar el país en un momento como este, tengo la experiencia y el conocimiento. No creo que estar un periodo en el Senado le dé a uno la experiencia para gobernar a Colombia y tampoco creo que los colombianos vayan a optar por una opción de extrema izquierda, como Gustavo Petro. Lo que se abre camino es una posición menos polarizante, que no es lo que representan ni Uribe ni Petro.



¿Cómo es esa opción menos polarizante?



Emprenderé a partir de hoy la construcción de una gran alianza que les abra el camino a todos los colombianos. Nadie tiene soluciones más prácticas y concretas, ninguno de los candidatos le ha demostrado al país que lo que se propone está en capacidad de realizarlo. Es natural que el país se haya concentrado los últimos días en los únicos candidatos que tuvieron la posibilidad de estar mediáticamente en la primera línea de la publicidad, gastando enormes sumas de dinero, y quienes no tuvimos esa posibilidad hasta ahora vamos a iniciar nuestra propia presentación.



¿Qué tratamiento les va a dar a los grupos ilegales que no han querido atender el llamado de paz del Gobierno?



La inseguridad en las calles, la que agobia al ciudadano de a pie, es hoy una de mis mayores preocupaciones y la voy a enfrentar con toda decisión. Sobre cómo voy a enfrentar este problema les presenté a los colombianos un documento completo. Es urgente trabajar en temas como la reincidencia. No puede ser que un delincuente entre 10 veces a la cárcel y la reincidencia no sea considerada como tal. Es necesario ampliar el número disponible de lugares de reclusión. El crimen no se combate con impunidad. Es necesario avanzar en aspectos como el manejo de la inimputabilidad a menores, que hoy son la carne de cañón de organizaciones criminales. Tenemos planes concretos para un flagelo aterrador como el microtráfico, la microextorsión, el hurto callejero, el robo de celulares.



¿Qué hacer con el Eln?



El Eln, mientras dialoga en Quito, se fortalece territorial y militarmente en Colombia. Estamos repitiendo el Caguán, donde no existe voluntad de llegar a acuerdos en concreto. Esta organización goza del pleno apoyo del Gobierno venezolano, su comando central está localizado en ese territorio y me preocupa mucho sobre qué se está negociando, cuáles son las pretensiones de esa organización. Me temo mucho que si el punto de partida de la misma fue el acuerdo de La Habana, no quisiera ni pensar cuáles son las pretensiones que hacen parte de esa agenda. Voy a actuar muy duro con esa organización si no asume un compromiso serio de paz.



POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co