Récord: en 45 minutos ya se conocía el nombre del Presidente

Faltando cinco minutos para las cinco de la tarde de este domingo, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya había entregado los resultados del 98,2 por ciento (95.911 mesas escrutadas) de las 97.663 mesas de votación instaladas en todo el país. Mientras que hace cuatro años, en las elecciones del 2014, en una hora y tres minutos se conocía el 94 por ciento de las 89.392 mesas instaladas en ese entonces. Una diferencia de 17 minutos y del 4 por ciento (8.271 mesas). Es decir, cada vez el proceso de entrega de los resultados de las elecciones por parte de la Registraduría es más veloz, lo que la posiciona así como una entidad ganadora.

Pero los ganadores de estas elecciones no son solo el nuevo presidente, Iván Duque, y la Registraduría, sino también los colombianos porque se evidencia una democracia más fuerte, según expresó Juan Carlos Galindo, registrador general de la Nación, quien, a las 5:20 p. m. se pronunció ante el país y aseguró: “Las votaciones de esta segunda vuelta son históricas”.



Y es que en las elecciones del 2010, votaron 13’296.924 personas que representaban el 44 por ciento de participación; en el 2014, en la segunda vuelta, 15’774.877 ciudadanos que equivalía al 47 por ciento. Para estas elecciones, sufragaron 19’506.932 de 36’783.940. “Es decir, los colombianos están saliendo más a votar”, señaló Galindo.



Además, el registrador aseguró sentirse “muy satisfecho” con estas elecciones. “La Registraduría le cumplió al país, 3.800 funcionarios trabajaron para brindarles a los colombianos las garantías plenas para ejercer su derecho al voto”, dijo.

Los resultados se entregaron más rápido en comparación con la primera vuelta porque son solo dos candidatos, pero también porque en la Registraduría han estado afinando todos los procesos de escrutinio para hacer la entrega más eficiente. Por ejemplo, a las 4:35 p. m. ya estaban escrutadas el 80 por ciento de todas las mesas, y a las “4:45 p. m., o sea, 45 minutos después del cierre de las mesas, ya teníamos tramitada la información para concluir que el próximo presidente sería Duque”, según Galindo.



Por su parte, Jaime Hernando Suárez, registrador delegado de lo electoral, y quien lleva 23 años trabajando en las elecciones, aseguró que la participación de electores ha sido muy alta. “Recordemos que el voto no es obligatorio, hemos optado por beneficios para el sufragante, esta es una democracia libre y no es una democracia obligada”, señaló.



Resaltó también que por primera vez, la Registraduría logró abrir los 11.233 puestos de votación y que funcionen completas las 996.724 mesas. “No nos quemaron ni una sola urna, ni un solo voto, ni una sola acta de escrutinio. No tuvimos ni un solo problema de orden público, ni grandes filas en los puestos de votación… damos un parte de tranquilidad, pero además de éxito para los colombianos. Esto es histórico para nuestro país y nuestra democracia”, dijo.



Además, no hubo un solo delegado de la Registraduría retenido, apartado, ni amenazado por alguien por fuera de la ley, situaciones que solían ocurrir en pasadas elecciones, según Suárez.

Recordemos que el voto no es obligatorio, hemos optado por beneficios para el sufragante

El registrador también felicitó a los 643.244 jurados de votación: “Son ciudadanos honrados, colombianos buenos, mi reconocimiento. Mis felicitaciones”.



Resalta también que nunca en la historia algún partido político había tenido tantos testigos electorales en unas elecciones. El Centro Democrático tuvo 55.116 que lograron vigilar 78.511 mesas; y, por su parte, Colombia Humana tuvo 61.858 testigos que vigilaron 86.623 mesas de votación para un total de 116.974 testigos en todo el territorio nacional. La presencia de los testigos garantiza, explicó Suárez, que las elecciones sean más transparentes y se presenten menos posibilidades de algún tipo de fraude.



“Nunca una campaña había logrado tanta cobertura, llegaban al 30 o 40 por ciento… en esta ocasión el 81 por ciento por parte de Iván Duque y el 89,3 por ciento de Gustavo Petro. Es una democracia que está creciendo y madurando. La gente está votando a conciencia, y esto debe seguir siendo así”, señaló Suárez.



