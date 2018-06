'Entregaré todas mis energías por unir nuestro país': Iván Duque

La unidad y el fin de la polarización fueron el eje del discurso de victoria del presidente electo Iván Duque ante cientos de seguidores en el centro de convenciones El Cubo, en Bogotá.



Duque aseguró que “hoy no hay ciudadanos vencidos. Quiero ser el Presidente que le dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco”.

Dejó claro que es el momento de terminar con la polarización y trabajar por el futuro de los colombianos. “Pasaremos la página de los agravios. No reconozco enemigos en Colombia. No mantendré odios hacia ningún colombiano. No existen venganzas ni represalias, se trata de mirar hacia el futuro por el bien de todos los colombianos”.



Al respecto, dejó claro que “ya no se trata de duquismo ni de petrismo, sino de una Colombia para todos nosotros”.



Y manifestó: “Somos una sola Colombia en medio de nuestras diferencias, con esa gran riqueza diversas, tenemos que concentrarnos en las cosas que nos unen y no en lo que nos desune”.

‘Una nueva generación llega a gobernar, no más divisiones’ El presidente electo Iván Duque les habla a sus seguidores tras ganar en la segunda vuelta presidencial.

Apoyo a la consulta anticorrupción

También dejó claro que su principal bandera, su prioridad, será la lucha contra la corrupción y para ello manifestó su apoyo a la consulta que se votará el próximo 26 de agosto.



“Debemos unirnos en contra de esas cosas que le han hecho daño a Colombia. Y una de ellas es la corrupción, la politiquería y el clientelismo. Acogemos las propuestas en el Congreso en la consulta anticorrupción, pero iremos más allá. Seremos el Gobierno que como nunca antes enfrente el cáncer y lo hartemos porque estaremos unidos en ese propósito”.



Se comprometió además a no hacer trizas los acuerdos de paz, pero dejó claro que “hará correcciones” para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.



“Pasaremos la página de esa fractura entre amigos y enemigos de la paz, somos amigos de la paz. Pero debe ser una paz que preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera su desarme y que llegue la inversión pública a los lugares que han sido golpeados por la violencia”, dijo.



Y agregó que el acuerdo “ tendrá correcciones para que las víctimas sean el centro, para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Esa paz que es la que añoramos y es la que nos tiene que llevar a un sano debate de ideas”.



Igualmente, se refirió a la necesidad de reformar la justicia colombiana. “No fracturaremos la justicia, no desinstitucionalizaremos al país. Buscaremos el gran consenso para que la justicia sea cercana a los colombianos”.

Esa paz que añoramos nos debe llevar a un debate sano El presidente electo Iván Duque les habla a sus seguidores tras haber ganado la segunda vuelta presidencial.

Agradecimientos a los expresidentes

El presidente electo, en sus palabras, agradeció “a Dios y al pueblo colombiano” por la victoria y señaló que “una nueva generación ha llegado al poder con la mayor votación de nuestra historia”.



También hizo mención a los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango. Igualmente extendió su agradecimiento al exprocurador Alejandro Ordónez y a la ex fiscal Vivianne Morales. También mencionó “a los artistas y juglares” que lo apoyaron.



Y a renglón seguido aclaró que “nunca se pensó en una coalición de prebendas. Se pensó en respaldar un programa y desde ya anuncio que conformaré un gabinete con las mejores personas”, subrayó.



“Somos una sola Colombia en medio de nuestras diferencias, con esa gran riqueza diversas, tenemos que concentrarnos en las cosas que nos unen y no en lo que nos desune”, reiteró.



Duque remató su discurso, visiblemente emocionado y en medio de ovaciones: “¡Viva Colombia, que viva la democracia, vamos por el futuro, sí se pudo!



ELTIEMPO.COM