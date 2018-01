¿Qué efecto tiene que Uribe no saque a Ordóñez de la coalición?

En este nuevo episodio del podcast ‘Al Cierre, con Andrés Mompotes’ escuche la conversación con Edulfo Peña, editor de Política de EL TIEMPO, sobre las razones que habrían movido al expresidente Álvaro Uribe a pedir que el exprocurador Alejandro Ordóñez no sea dejado por fuera de la consulta interna para escoger candidato a la Presidencia en representación del Centro Democrático y del sector conservador liderado por el exmandatario Andrés Pastrana.

De ese modo, Uribe se aparta de la propuesta para que Ordóñez ya no fuera incluido en la consulta interna junto con los candidatos Iván Duque y Martha Lucía Ramírez. ¿Qué viene para esta alianza de los dos expresidentes? ¿A cuatro días de que se cierre el plazo para inscribir consultas internas, Martha Lucía se mantendrá en este proceso o tomará su propio camino en la campaña?



Además, en esta emisión, el análisis de las causas y las consecuencias del caso de la familia que fue señalada en redes sociales de abandonar de manera cruel a su mascota y que ahora cuenta que ha sido objeto de ataques y amenazas por cuenta de un video sin contexto que responde al momento en el que ellos intentan hacer que un perro, que no es de su propiedad, deje de seguirlos, qué viene en el caso de los asaltantes que hirieron a una mujer embarazada en el barrio Rosales, de Bogotá, y qué trae la apuesta del sistema Netflix por promocionar a comediantes colombianos de ‘stand up comedy’.

Escúchelo también en plataforma soundcloud:

EL TIEMPO