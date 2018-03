Duque, 35,4 % y Petro, 22 %, siguen adelante a dos meses de elección

A escasos dos meses de que se realice la primera vuelta presidencial, Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, parece tener asegurado su pase a la segunda ronda para elegir al nuevo presidente de los colombianos.



Así se desprende de la encuesta de Guarumo-Ecoanalítica, según la cual el senador uribista tiene una intención de voto de 35,4 por ciento, cifra que le permite cabalgar, por ahora, de manera cómoda en la punta.

En el segundo lugar, 13 puntos por debajo de Duque, está Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana, con el 22 por ciento. Petro ha rondado esta cifra en las últimas mediciones de Guarumo y parece no despegarse de ella.



Mientras tanto, en el tercer lugar está Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, quien llega al 10,4 por ciento. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se mantiene en el cuarto lugar, con una intención de voto del 6,9 por ciento.



Así las cosas, es evidente que hay unas diferencias amplias que no serán sencillas de superar por los candidatos que están atrás, y que por ahora parecen darles un respiro a los punteros, especialmente a Duque.



Sin embargo, los resultados que arroja la encuesta indican que por el momento no habría ganador en primera vuelta.



Para Víctor Manuel Muñoz, analista político de Guarumo, “es indudable que habrá segunda vuelta”. Él justifica su afirmación en el hecho de que “a Duque todavía le faltan casi 15 puntos” para superar el 50 por ciento.



Pero también cree que pueden darse algunas modificaciones en los resultados, en la medida en que Petro y Duque estuvieron inmersos en unas consultas que les permitieron una mayor visibilidad y tener publicidad, mientras los demás no.



Solo a partir de este martes, los candidatos a la Presidencia de la República pueden comenzar con su publicidad política. “Hasta ahora era una fase de reconocimiento, pero esta semana la publicidad ya va a tener algún efecto en las personas y se empiezan a promover los programas de cada uno”, dijo Muñoz.



Además, el tema de las alianzas se está moviendo y puede terminar ayudando a algunos candidatos a reposicionarse.

Las tendencias

La encuesta, que consultó de manera presencial a 6.294 personas, de las cuales 2.769 expresaron su intención de votar, también muestra que el candidato del Centro Democrático es el que ha mostrado una clara tendencia favorable en las cuatro mediciones hechas desde el año pasado.



En diciembre, Duque tenía una intención de voto del 11,3 por ciento, la cual se ha incrementado de manera sostenida hasta llegar hoy al 35,4 por ciento.



Y si bien Petro tenía en diciembre un 9,9 por ciento y ahora está en el 22, hay que señalar que en febrero pasado sumaba 23,1 por ciento.



Según los resultados, el que más intención de voto ha perdido es Fajardo, quien terminó el 2017 con el 15,7 y ahora está en el 10,4.

Así está la intención de voto en las regiones

De las cinco zonas en las que Guarumo-Ecoanalítica dividió el país, en cuatro se impone el candidato Iván Duque.

En la zona del Eje Cafetero y Antioquia es donde tiene la mayor intención de voto.

Esta situación es entendible en la medida en que él es de ascendencia antioqueña y el uribismo tiene una gran incidencia en esa parte del territorio nacional. En esa región incluso le gana a Fajardo, quien fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín.

En la costa Caribe es donde Gustavo Petro tiene la mayor intención de voto, por encima del candidato uribista. El aspirante de Colombia Humana es de Córdoba.

Ficha técnica

Persona natural o jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S. A. S.-EcoAnalítica S. A. S. Persona natural o jurídica que la encomendó: EL TIEMPO y La W. Fuente de financiación: EL TIEMPO y La W. Objetivo general: intención de voto de los Colombianos para las próximas elecciones presidenciales. Universo de estudio: colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones del 2018. Corresponde a 36’011.052 personas (dato reportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil a diciembre 11 del 2017). Población objetivo del estudio: colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones del 2018, excluyendo aquellos que tienen inscritas su cédulas en consulados (647.329 personas) y cárceles (16.571). Total de la población objeto de estudio 35’347.152 personas, que corresponde al 98,1 % del potencial total de votación del país. Diseño de la muestra: probabilístico, en cuatro etapas, estratificado en la primera etapa, el método de selección es Muestreo Aleatorio Simple (MAS) en las cuatro etapas. Selección primera etapa de muestreo. Se seleccionan puestos de votación mediante un diseño estratificado y dentro de cada estrato se seleccionan puestos de votación por MAS, el marco muestral utilizado para esta etapa se construyó a partir de los resultados de las elecciones de primera vuelta 2014 a nivel de puesto de votación, obtenido de la página web de la Registraduría Nacional. Los criterios de estratificación considerados son, región para la que se conformaron cinco regiones y cantidad de votos registrados por puesto de votación. En esta primera etapa se seleccionaron 84 puestos de votación distribuidos en 55 municipios del país. En la segunda etapa de muestreo se seleccionan manzanas en el área de influencia de cada uno de los puestos de votación. En la tercera etapa de muestreo se seleccionan por MAS cinco viviendas en cada una de las manzanas seleccionadas y en la cuarta y última etapa se seleccionan personas mayores de 18 años en cada vivienda. Tamaño de la muestra: total personas encuestadas, habilitadas para votar: 6.294. Total personas encuestadas que manifestaron su intención de voto en 2018: 2.769. Técnica de recolección: encuesta presencial cara a cara en hogares de los encuestados. Distribución de la muestra: nivel nacional, desagregación en cinco regiones. Acacías, Agua Azul, Armenia, Barranquilla, Bogotá D. C., Bucaramanga, Buenaventura, Calamar, Calarcá, Caldas, Cali, Carolina, Cartagena, Cartago, Caucasia, Chía, Cimitarra, Corozal, Cota, Cúcuta, Dibulla, El Guamo, Envigado, Facatativá, Flandes, Fúquene, Fusagasugá, Granada, Guarne, Ibagué, Ipiales, Jamundí Los Patios, Manizales, Medellín, Mitú, Montenegro, Neiva, Olaya, Palmar, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Sabanagrande, Sampués, San Gil, Santa Marta, Sibaté, Tolú, Tunja, Villa de Leyva, Villavicencio, Yopal. Marcos muestrales: registro de puestos de votación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Preguntas concretas que se formularon: 1. ¿Usted ha votado en alguna de las tres últimas elecciones en el país (presidente, Congreso, mandatarios locales? 2. ¿Usted votará en las próximas elecciones presidenciales del 2018? 3. ¿En qué ciudad está registrada su cédula para votar? 4. ¿En qué estrato le llega su factura de servicio de energía? (1, 2, 3, 4, 5, 6) 5. ¿En qué grupo de edad se encuentra usted? De 18 a 25 años, de 26 a 35 años, de 36 a 45 años, de 46 a 55 años, de 56 a 65 años, más de 65 años. 6. Género: femenino-masculino. 7. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia: ¿si las elecciones a la presidencia fueran mañana usted por quién votaría? 8. A continuación le voy a mostrar un tarjetón con el listado de candidatos a la presidencia de la República de Colombia. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? (presidencia). 9. A continuación le voy a mostrar un tarjetón con el listado de candidatos a vicepresidencia de la República de Colombia. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? (vicepresidencia) 10. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la presidencia de la República de Colombia. ¿Si las elecciones fueran mañana y en segunda vuelta se presentara Germán Vargas Lleras con alguno de los siguientes candidatos, usted por quién votaría? 11. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la presidencia de la República de Colombia. ¿Si las elecciones fueran mañana y en segunda vuelta se presentara Gustavo Petro con alguno de los siguientes candidatos usted por quién votaría? 12. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la presidencia de la República de Colombia: ¿si las elecciones fueran mañana y en segunda vuelta se presentara Humberto de la Calle con alguno de los siguientes candidatos, usted por quién votaría? 13. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la presidencia de la República de Colombia: ¿si las elecciones fueran mañana y en segunda vuelta se presentara Iván Duque con alguno de los siguientes candidatos, usted por quién votaría? Personajes por quienes se indagó: remitirse a la pregunta 7 del formulario de recolección. Fecha de recolección: del 17 de marzo al 21 de marzo del 2018. Número de encuestadores: 85. Margen de error: El error es del 2,5 %, con un nivel de confianza del 95 %, para niveles de ocurrencia del 35 %. Estadístico: Amanda Soto A.



