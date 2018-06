'Estoy listo para confrontar las ideas con el que sea': Duque

El candidato a la Presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque, reaccionó este jueves tras las declaraciones del también candidato presidencial, Gustavo Petro, quien en las últimas horas lo había invitado a "mantener los debates presidenciales en segunda vuelta".

Según la versión divulgada por la W Radio, Duque dijo desde Barranquilla que él nunca le ha tenido miedo al debate.

“Yo estoy listo para siempre confrontar las ideas con el que sea, aquí ustedes me vieron en la Universidad del Norte, no contra uno, sino contra cuatro, y me vieron exponer mis ideas con respeto, porque no valido mis ideas atacando a nadie ni acusando a nadie de corrupto ni de dictador,” señaló.



La declaración de Duque se da luego de que Gustavo Petro escribiera en su cuenta de Twitter que "la ciudadanía tiene derecho a conocer a sus candidatos a la Presidencia en debate", y que "el debate es la democracia".

La ciudadanía tiene derecho a conocer a sus candidatos a la Presidencia en debate.



EL DEBATE es la base de la Democracia



Invito a @IvanDuque a mantener los debates presidenciales de segunda vuelta — Gustavo Petro (@petrogustavo) 7 de junio de 2018

Al mediodía de este jueves el senador y líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, añadió que es "muy valeroso Iván Duque haber resistido 36 debates con contraparte que cambiaba frecuentemente de tesis esenciales y renegaba de sus verdaderos apoyos internacionales".

Muy valeroso Iván Duque haber resistido 36 debates con contraparte que cambiaba frecuentemente de tesis esenciales y renegaba de sus verdaderos apoyos internacionales — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 7 de junio de 2018

ELTIEMPO.COM