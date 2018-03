Iván Duque ganaría la consulta interpartidista, según encuesta

Un abultado triunfo del candidato uribista Iván Duque en la consulta interpartidista de marzo arrojó una encuesta de Cifras y Conceptos, revelada este jueves.

Según la medición, realizada para Red+Noticias y Caracol Radio, Duque alcanzaría el 63 por ciento de la votación, mientras que Marta Lucía Ramírez quedaría con 25 por ciento y Alejandro Ordóñez, con 8 por ciento. Los que no saben, 3 por ciento y los que no responden, 1 por ciento.



En la otra consulta, la medición da como ganador a Gustavo Petro con 89 por ciento sobre su competidor, Carlos Caicedo, quien alcanza 3 por ciento.



En intención de voto para la primera vuelta, Petro lidera con 22 por ciento, el mismo porcentaje de Duque. Los siguen Sergio Fajardo, 11 por ciento; Germán Vargas, 8 por ciento; Ramírez, 6 por ciento; Humberto de la Calle, 6 por ciento; Ordóñez, 3 por ciento, y Viviane Morales, 2 por ciento. Y con 1 por ciento están Piedad Córdoba, Juan C. Pinzón, Rodrigo Londoño y Caicedo.



POLÍTICA

Ficha técnica:

1. Persona natural o jurídica que la encomendó: Alianza Red Más Noticias, Caracol Radio y Cifras y Conceptos. Persona natural o jurídica que la realizó: Cifras y Conceptos S. A. Fuente de financiación: Alianza Red Más Noticias, Caracol Radio, recursos propios y por suscripción. 2. Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades: las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo de tipo probabilístico, multietápico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación. Tamaño de la muestra: 2.960 encuestas distribuidas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Bogotá, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander. Universo representado: está conformado por la población civil no institucional de 18 años y más, hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos residentes de la zona urbana de las ciudades que conforman el ámbito geográfico de estudio. Se estima un total de 19,8 millones de votantes activos. 3. Técnica utilizada para la selección de la muestra: encuesta presencial en hogares. Fecha de recolección: del 23 al 26 de febrero. Margen de error: el margen de error observado para estimaciones al total de la población es de 4,5 % con una confiabilidad del 95 % para fenómenos observados en la población con una frecuencia mínima del 20 %. 4. Ámbito geográfico de estudio: el ámbito geográfico de este estudio está limitado a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander y la ciudad de Bogotá. Temas delformulario y grupo focal: sociodemográficos, intención de voto, imagen, redes sociales. Personajes por los que sein-

daga: Iván Duque, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Alejandro Ordóñez, Marta L. Ramírez, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Rodrigo Londoño, Viviane Morales, Carlos

Caicedo. Municipios dela muestra: Anapoima, Angelópolis, Arcabuco, Armenia, Atrato, Ayapel, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá D. C., Bucaramanga, Cali, Calima, Cartagena de Indias, Chinchiná, Cúcuta, Cumaral, Dosquebradas, Duitama, Florencia, Florida, Fundación, Gamarra, González, Guadalupe, Guatapé, Ibagué, La Estrella, La Jagua del Pilar, La Montañita, La Vega, Machetá, Magangué, Malambo, Manizales, Medellín, Miranda, Montería, Morroa, Nariño, Natagaima, Neiva, Ocaña, Palmira, Pasto, Peñol, Pereira, Piedecuesta, Pijao, Popayán, Pore, Puerto Escondido, Quibdó, Riofrío, Riohacha, Rionegro, San Andrés de Tumaco, San Antero, San Gil, San José, San Onofre, San Vicente del Caguán, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Sotara, Tadó, Tibacuy, Tuluá, Tunja, Túquerres, Ulloa, Urumita, Valledupar, Villa Rica, Villavicencio, Yarumal, Yolombó y Yopal. Género: 48 % mujeres y 52 % hombres. Edad: 20 % de 18 a 25 años; 23 % de 26 a 35 años; 18 % de 36 a 45 años; 16 % de 46 a 55 años; 12 % de 56 a 65 años y 11 % de más de 65 años. ¿Qué hace usted principalmente?: 59 %, trabajar; 17 %, oficios del hogar; 6 %, buscar trabajo; 6 %, estudiar; 5 %, otra actividad; 5 %, estudiar y trabajar; 2 %, incapacitado permanente para trabajar.