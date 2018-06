Iván Duque ganó en 19 capitales y Gustavo Petro triunfó en 13

Aunque Gustavo Petro no fue elegido presidente de Colombia, triunfó en las grandes capitales del país, con lo cual queda en evidencia que el voto de opinión ha cogido fuerza en las ciudades más importantes.



El candidato de izquierda no solo se impuso sobre Iván Duque en la capital del país, Bogotá, sino también en Cali, Barranquilla y Cartagena.

De hecho, Petro se quedó con los votos que había obtenido Sergio Fajardo en Bogotá y Cali. En la primera vuelta de la elección presidencial, Fajardo había ganado en estas dos ciudades.



Si se miran las seis principales capitales de Colombia, Duque ganó solo en dos: Medellín y Bucaramanga, las mismas en las que había triunfado en la primera vuelta.



Bogotá, en donde Petro obtuvo este domingo 1’884.869 votos, se confirma como el principal bastión de la centroizquierda en Colombia.



No obstante, el apoyo al candidato uribista creció casi en medio millón de votos. Duque pasó de 983.931 en primera vuelta a 1’447.685.



La otra ciudad en donde Petro logró darles la vuelta a los resultados del 27 de mayo fue en Cali. En la primera vuelta había quedado de tercero en votaciones, con 229.929 sufragios.



En la capital del Valle, Fajardo había obtenido el primer puesto (con 283.146 votos) y Duque había quedado en segundo lugar (con 246.460).



Pero este domingo, Petro logró atraer a los votantes de centro para superar a su contendor y obtuvo en Cali 446.477 votos. Es decir, duplicó su resultado anterior.



Duque también mejoró su votación en la capital del Valle, donde obtuvo 352.766 votos.



Así como Duque mantuvo su liderazgo en Medellín y Bucaramanga, Petro lo conservó en Barranquilla y Cartagena.



Incluso, la votación por el candidato de izquierda subió en las dos ciudades en la segunda vuelta.



Mientras que en la capital del Atlántico Petro obtuvo el 27 de mayo 188.171 votos, este domingo logró 242.473.



Y en la capital de Bolívar, la votación por el candidato de Colombia Humana en primera vuelta fue de 137.375, mientras que ayer fue de 176.421.



Ahora bien, es claro que no todos los votos de Fajardo se fueron hacia Petro. Duque también incrementó su votación en Barranquilla y Cartagena, en cerca de 50.000 y 30.000 sufragios, respectivamente.



Sin embargo, los resultados del ahora electo presidente en la capital del Atlántico no reflejaron con contundencia la adhesión del partido Cambio Radical, y con esta la de la conocida familia Char.



De hecho, el triunfo de Petro en Barranquilla tanto en segunda como en primera vuelta es una prueba de que la influencia de los Char en la capital atlanticense se ha venido a menos.

Medellín, de derecha

En la capital antioqueña, como se esperaba, Duque se ratificó como el favorito, con más del 72 por ciento de la votación. Mientras que el 27 de mayo logró 532.329 votos, ayer obtuvo 693.334.



Pero, no obstante el masivo apoyo de Medellín al candidato de derecha, Petro mejoró allí su resultado de manera significativa, lo cual muestra que los votos de centro por Fajardo en esta capital migraron de manera dividida hacia la derecha y la izquierda.



Petro recibió este domingo 208.427 votos en la capital antioqueña, en tanto que en la primera vuelta logró apenas 77.397.



La otra ciudad que se mantuvo fiel a Duque fue Bucaramanga.



En la capital de Santander, el presidente electo alcanzó el primer lugar en la primera vuelta con 120.701 sufragios, seguido por Sergio Fajardo con 108.289. El tercero había sido Petro, con 44.106.



El candidato uribista obtuvo este domingo 168.312 votos y Petro, 107.542. Es evidente que los votos del centro se repartieron entre los dos candidatos.



