El rifirrafe entre Alejandro Ordóñez y Piedad Córdoba

Los candidatos presidenciales Alejandro Ordóñez y Piedad Córdoba protagonizaron un duro enfrentamiento en medio del foro ‘La ética de lo público: responsabilidad de todos’, organizado por la Casa Editorial EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.

En medio de un panel, en el que compartieron con el también candidato presidencial Carlos Caicedo, Ordóñez y Piedad recordaron el episodio en que el entonces Procurador destituyó a la excongresista por sus supuestos nexos con las Farc.



El primer golpe lo dio Piedad, quien dijo que “a pesar” de Ordóñez le había hecho “tanto daño” cuando la sacó del Congreso, no lo odia. “No lo odio porque el odio amarra, no deja ver hacia adelante, no deja ver el futuro”, afirmó la excongresista.



Ordóñez le respondió que la había destituido “en justicia” porque encontró “probado” que Córdoba había “incurrido en faltas disciplinarias”.



La exsenadora no se quedó callada y le respondió que no había “cosa peor” que ver “a un corrupto hablando de corrupción”.



“Usted hablaba de las víctimas. Yo fui víctima suya y no crea que por una indemnización de 1.800 millones de pesos, que los debería pagar usted, me debería sentir satisfecha”, enfatizó Piedad.

Luego de esto, vino un cruce de acusaciones entre Piedad y Ordóñez sobre sus pasados, el cual incluyó la supuesta manipulación de pruebas de supervivencia de secuestrados y viajes con viáticos de la Procuraduría.



A la voz de Piedad Córdoba se unió la de Caicedo, exalcalde de Santa Marta, quien afirmó que Ordóñez, cuando se desempeñó como Procurador, también intentó destituirlo. “El doctor Ordoñez, a todo al que le incomodaba, lo iba destituyendo”, aseguró Caicedo.



A final, el exprocurador, visiblemente molesto, declinó responder a las palabras de Caicedo y dijo que su discurso había sido “una sucesión de lugares comunes”.



“A mí sí me llama la atención algo: en la izquierda presumen de ser adalides de la lucha contra la corrupción y tienen discursos bonitos como el suyo (le dijo a Caicedo), pero uno se pone a hacer memoria reciente de nuestra realidad nacional y se encuentra que fue la izquierda la que reeligió al gobierno más corrupto de la historia”, dijo Ordóñez.



A la salida, un grupo de seguidores del exprocurador gritó arengas defendiendo sus convicciones. Sin embargo, algunos presentes también le gritaron “homofóbico”.



