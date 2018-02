El futurista discurso de De la Calle al inscribir su candidatura

El candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, realizó la inscripción de su candidatura a la Presidencia y entregó un singular discurso a quienes lo acompañaron.



“He presentado oficialmente mi candidatura a los colombianos porque tengo un sueño. El sueño de una Colombia distinta. Para medir la dimensión del cambio que nos proponemos, quiero que nos transportemos de manera imaginaria al mes de agosto de 2022, al fin de mi mandato”, dijo el exjefe negociador de las conversaciones de paz con las Farc.

El candidato, recreando el 7 de agosto de 2022, destacó que uno de sus más importantes logros fue el de “haber sacado de la marginalidad en la que manteníamos a millones de personas y extensas zonas del territorio. Tantos lugares a las que no habían llegado las ventajas de la prosperidad. La Colombia invisible, la Colombia profunda, que hoy tiene rostro”.



Acto seguido, aseguró que los anteriores cuatro años –refiriéndose al 2018- no fueron nada fáciles. “Había un ambiente de pesimismo y confrontación que parecía no dejar espacio para la esperanza. Sin embargo, ese trabajo nos llenaba de energía y nos daba fuerza para ir a todos los rincones de Colombia a hablar con hombres y mujeres a los que logramos impregnar de ilusión”, expresó.



Además, recalcó para ese 2018, “La esperanza había vencido el miedo. Gracias a Dios los colombianos no tomaron el camino de la venganza, del odio, del pasado. Eso nos permitió alejar de Colombia el riesgo de los populismos de diverso signo pero de igual resultado: miseria, desgobierno e inseguridad”.



Durante su discurso también resaltó las iniciativas de política rural, igualdad, salud y medio ambiente. “Haber logrado, en estos cuatro años, proteger los páramos, prohibir las corridas de toros y convencer con educación a la inmensa mayoría de la sociedad que lo que garantiza nuestra existencia como comunidad hacia el futuro es el respeto a la ley y a los derechos de los demás, me permitió ver cumplidos esos sueños”, destacó.



Al finalizar, agradeció a su esposa Rosalba y les dejó un mensaje de cumplimiento a sus hijos: “Creo que le cumplimos a Alvaro, a Mayerli, a Sergio, a Leyner, a Felipe. Les cumplimos la promesa del día de la inscripción cuando me confiaron una responsabilidad que, ese día, juré cumplirles. Hemos cumplido. Tenemos una Colombia mejor”.



ELTIEMPO.COM